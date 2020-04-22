İstanbul pide fiyatları belli oldu
İstanbul'da Ramazan pidesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi 350 gr. sade pide 3 TL'den satılacak.
|22 Nisan 2020 11:17
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