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Şirketler yazılımcıları aldıkları puana göre seçebilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "1 Milyon Yazılımcı Projesi"nden mezun olanlar için oluşturulacak öz geçmiş havuzunda kimin, hangi eğitimi, kaç puanla bitirdiği görülecek ve şirketler kendilerine en uygun adayı işe alabilecek- Projeyle kamuda ve özel sektörde bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olma imkanı sağlanacak
 22 Nisan 2020 11:10
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Şirketler yazılımcıları aldıkları puana göre seçebilecek

- İşverenler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "1 Milyon Yazılımcı Projesi"nde kimin, hangi eğitimi, kaç puanla bitirdiğini görüp, kendilerine en uygun adayı seçebilecek.

Bakanlık, gençlere online eğitimle yazılımcı olma imkanı sağlayan "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ne dahil olmak isteyenler için bir kullanım kılavuzu hazırladı.

AA muhabirinin kılavuzdan derlediği bilgiye göre, kamuda ve özel sektörde, bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşların öz geçmişlerinin toplanacağı bir havuz oluşturulması amacıyla "1 Milyon İstihdam" uygulaması geliştirildi.

Uygulama, sektörlerin yazılımcı ihtiyacına karşılık verirken, projeye dahil olan vatandaşların öz geçmişlerinin dijital ortamda erişilebilir olması da amaçlandı.

Adaylar, "https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/login" adresinden uygulamaya girerek, sisteme yüklü derslere kaydolacak.

Projenin bir başka ayağıyla da online bilgi teknolojileri eğitimi sunulurken, eğitimlerin verileceği BTK Akademi uygulamasına, "https://www.btkakademi.gov.tr/portal/ adresinden erişilebilecek.

"1 Milyon İstihdam" uygulamasının ana sayfa ekranı üzerinde bulunan "Ücretsiz Eğitimler" linkiyle de BTK Akademi web adresine geçiş yapılabilecek.

- Eğitimler kullanıcı bazında da atanabilecek

Sistemdeki eğitimler "Eğitim Kataloğu" altında yer alıyor. Katalog içindeki eğitimler tüm kullanıcılara açık ve kullanıcı bazında atanan eğitimlerden oluşuyor.

"BTK Akademi" ve "1 Milyon İstihdam" uygulamaları arasındaki entegrasyon sayesinde, kullanıcıların aldıkları eğitimlerin ve kazandıkları yetkinliklerin istihdam uygulaması içindeki öz geçmişlerine yansıtılması sağlanacak. Öz geçmiş havuzunda ihtiyaca göre nitelikler filtrelendiğinde alınan ve tamamlanan bu eğitimler işverenlere önemli bir referans olacak.

Tamamlanan eğitimler ve başarı dereceleri sistemdeki öz geçmişlere otomatik işlenecek. Projeden mezun olanlar için oluşturulacak öz geçmiş havuzunda portala kayıtlı şirketler kimin, hangi eğitimi, kaç puanla bitirdiğini görüp, kendisine en uygun adayı seçerek işe alabilecek.

- Öz geçmiş doldurulması önemli

Projede öz geçmiş alanının doldurulması önem taşıyor. Bu kapsamda, kişisel bilgiler, eğitim bilgileri yanında iş deneyimleri, kadro unvanı, meslek/iş, kariyer hedefi, ilgilenilen iş alanları, çalışmak istenen iller ve ön yazı giriş alanları doldurulacak.

Kamuda ya da özel sektörde çalışanlar, bu durumlarını, çalıştıkları kurumu, birimi ve ili, ayrıca yurt dışında çalışıp çalışmadığını bildirecek.

Öz geçmişe, uzmanlık ve yetkinlik alanları, sahip olunan sertifikalar, yabancı dil bilgisi ve sınavlar da eklenecek.

Öz geçmişte, engel durumu, seyahat engeli, sürücü belgesi, adli sicil kaydı, kan grubu ve işaret dili bilgisi gibi ek bilgiler de belirtilebilecek.

- Bazı eğitimlerin alınması zorunlu

Projeden mezun olanlar, bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı, proje yöneticisi, raporlama uzmanı, sızma testi uzmanı, siber güvenlik uzmanı, sistem analisti, sistem uzmanı, test uzmanı, veri analisti, veritabanı yöneticisi, web tasarım uzmanı, yardım masası uzmanı ve yazılım geliştirme uzmanı olarak iş bulabilecek.

İş pozisyonları için bazı derslerin mutlaka alınması gerekiyor. Örneğin, bilgi güvenliği uzmanlığı için block chain, işletim sistemi ve siber güvenlik, veri analistliği için big data, iş zekası, ofis programları ve veri tabanı eğitimlerinin alınması önem taşıyor.

Anadolu Ajansı
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