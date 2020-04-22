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Koronavirüs sürecinde sağlıklı beslenmenin anahtarı '3 çeyrek' modeli

Trakya Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Leyla Tevfikoğlu Pehlivan: Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberi'nin önerileri bu konuda (bağışıklık) en güncel bilgidir. Bu rehberde önerilen sağlıklı yemek tabağına göre, her ana öğünde tabağın bir çeyreği sebzelerden, diğer çeyreği tam tahıl ürünlerinden ve kalan yarısı eşit üç parça halinde meyvelerden, yüksek proteinli gıdalardan ve süt ürünlerinden oluşmalıdır
 22 Nisan 2020 11:11
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Koronavirüs sürecinde sağlıklı beslenmenin anahtarı '3 çeyrek' modeli

- Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Leyla Tevfikoğlu Pehlivan, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde güçlü bir bağışıklık elde etmek için beslenmede "3 çeyrek" modeline uyulması gerektiğini söyledi.

Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı korunmada bireysel ve fiziksel ortamın hijyeni, bağışıklık sisteminin güçlü tutulması, beslenmenin yeterli ve dengeli olması, düzenli fiziksel aktivite ve dinlendirici bir uykunun önemli olduğunu ifade etti.

Salgına karşı evde izolasyonun ve beraberinde sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapan Pehlivan, "Bu zor dönemi olabildiğince rahat atlatmak için seçilecek gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlar yönünden zengin olması, dengeli beslenme açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.

Pehlivan, sağlıklı yaşam ve güçlü bir bağışıklık sistemi için özellikle karantina uygulamalarının olduğu bu dönemde "3 çeyrek" modelinin önemini anlattı.

Bu süreçte yeteri kadar sebze ve meyvenin her öğün tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Pehlivan, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberi'nin önerileri, bu konuda en güncel bilgidir. Bu rehberde önerilen sağlıklı yemek tabağına göre her ana öğünde tabağın bir çeyreği sebzelerden, diğer çeyreği tam tahıl ürünlerinden ve kalan yarısı eşit üç parça halinde meyvelerden, yüksek proteinli gıdalardan ve süt ürünlerinden oluşmalıdır. Bunların yanı sıra günlük beslenmede zeytinyağı kullanılması önerilmektedir."

- Kuru baklagiller bitkisel protein kaynağı

Pehlivan, yiyecek alışverişlerinde sebze ve meyveye ağırlık verilmesi tavsiyesinde bulundu.

Özellikle narenciye grubu meyvelerin tüketilmesini öneren Pehlivan, "Mümkünse salata ve yemeklere taze limon sıkılmalıdır. Bunların yanında kuru meyve, kuru bamya, patlıcan, biber, domates gibi gıdalar da raf ömrü uzun, lif ve mineral kaynağı besinler olduğu için evde bulundurmak yararlı olacaktır." diye konuştu.

Pehlivan, bitkisel protein kaynağı olan kuru baklagillerin hem dayanıklı hem de önemli lif kaynağı olduğunu belirterek, mercimek nohut ve fasulye gibi baklagillerin her gün tüketilebileceğini, bu gıdaların obezite, kalp damar hastalıkları ve tip 2 diyabet gibi birçok hastalıkta kan şekerinin dengelenmesi için büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Haftada en az 2 kez balık tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Pehlivan, bağışıklık sisteminin iyi çalışması için hayvansal protein alım düzeyinin önemli olduğunu, uygun koşullarda saklandığında uzun süre dayanabilen yumurta ve peynir çeşitlerinin kaliteli hayvansal protein içeren besinlerin başında geldiğini kaydetti.

Leyla Tevfikoğlu Pehlivan, şeker ve tuz oranı yüksek yiyecekler ile hazır ve işlenmiş gıdaların olabildiğince az tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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