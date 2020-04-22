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LGS Nisan ayı 2. örnek soru kitapçığı yayımlandı

LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımlanan örnek soru kitapçığı, okulların koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olduğu süreçte ayda iki kez sunulmaya başladı.
 22 Nisan 2020 11:26
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LGS Nisan ayı 2. örnek soru kitapçığı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre: Her ay iki kez yayınlanan örnek soru kitapçığına ilave olarak 8. sınıf öğrencilerine her ay yaklaşık 1.000 sorudan oluşan çalışma soruları ve çözümleri ile de destek olunuyor.

Bu kapsamda 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava yönelik örnek soruların Nisan ayına ait 2. Kitapçığı yayımlandı.

Kitapçıkta yer alan sorular, daha önce açıklandığı gibi yalnızca birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacak şekilde düzenlendi.

Ayrıca kitapçıkta sınavda her dersten sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

Nisan ayı Sayısal Bölümü 2. Örnek Soru Kitapçığına ulaşmak için Tıklayınız

Nisan ayı Sözel Bölümü 2. Örnek Soru Kitapçığına için Tıklayınız
Memurlar.Net
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