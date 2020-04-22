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'Zekat hesaplama modülü' mobil uygulamada

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık: Bu yıl mobil uygulamayı da ekledik ve güncellemeler yaptık. Vatandaşlarımız, zekathesapla.tdv.org internet sitesine girerek ya da TDV Zekat Hesaplama mobil uygulamasından, 'Nakit ve Gayrimenkul', 'Zirai Mahsul' gibi başlıklarda mal varlıklarındaki zekat miktarlarını hesaplayabilir"
 22 Nisan 2020 11:32
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'Zekat hesaplama modülü' mobil uygulamada

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), vatandaşların zekat ibadetini yerine getirebilmesi, mal varlığının hesaplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olabilmek için oluşturulan zekat hesaplama modülünün mobil uygulaması hayata geçirildi.

TDV'den yapılan açıklamada, vakıf tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu rehberliğinde oluşturulan zekat hesaplama sisteminin vatandaşların zekatlarını kolayca hesaplayabilmelerine imkan tanıdığı belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, ramazan ayının gelmesiyle birlikte, maddi imkanı olan Müslümanların, zekatlarını hesaplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştığını ifade etti.

Vatandaşların zekatlarını kolayca hesaplayabilmeleri için geçen yıl oluşturdukları zekat hesaplama modülünün bu yıl mobil uygulamasını da hayata geçirdiklerini ifade eden Açık, vatandaşların istedikleri zaman diliminde oturdukları yerden sisteme girerek veya uygulamayı cep telefonlarına ücretsiz bir şekilde indirerek hangi cinsten malları varsa onun zekatını kolaylıkla hesaplayıp bağışta bulunabileceklerini vurguladı.

Zekat ibadetinin sadece ramazan ayında değil yıl boyunca yapılabilecek bir ibadet olmasına rağmen alışılagelmiş halde ramazan ayında bu ibadetin daha yoğun gerçekleştirildiğine dikkati çeken Açık, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun zirveye çıktığı ramazan ayında Müslümanların bireysel ve toplumsal hayatına doğrudan temas eden dini vecibelerinden olan zekatın doğru bir şekilde toplanarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının çok büyük önem taşıdığını belirtti.

Bu kapsamda vatandaşların zekat ibadetini yıl boyunca yerine getirebilmesi, mal varlığının hesaplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olabilmek için geçen yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu rehberliğinde "zekat hesaplama modülü" oluşturduklarını hatırlatan Açık, şunları kaydetti:

"Bu hizmetimize bu yıl mobil uygulamayı da ekledik ve güncellemeler yaptık. Vatandaşlarımız, zekathesapla.tdv.org internet sitesine girerek ya da TDV Zekat Hesaplama mobil uygulamasından, 'Nakit ve Gayrimenkul', 'Zirai Mahsul' gibi başlıklarda mal varlıklarındaki zekat miktarlarını hesaplayabilir. Hesapladıkları zekatlarını hemen alt kısımda bulunan 'Zekatınızı bağışlamak için tıklayın' butonuna basarak 'bagis.tdv.org' sayfamıza bağlanabilir ve online olarak zekatlarını ihtiyaç sahiplerine buradan ulaştırabilirler. Bu uygulamayla vakfımız tarihinde ilk defa zekat algoritması geliştirmiş olduk. Sitemize aylık 100 bin giriş gerçekleşmektedir. Çok fazla rağbet gören bir uygulama oldu."

Açık, zekat hesaplama sisteminin toplumun her kesiminin rahatlıkla kullanabilmesi için sesli tanıtım videosu oluşturarak "zekathesapla.tdv.org" sitesine yüklediklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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