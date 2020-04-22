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Tramvayın raydan çıkarak otobüse çarpma anı görüntüleri korkuttu

İstanbul Sultangazi'de raydan çıkarak otobüse çarpan tramvayın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı.
 22 Nisan 2020 11:33
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Tramvayın raydan çıkarak otobüse çarpma anı görüntüleri korkuttu

İstanbul'da, Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki raydan çıkan tramvay İETT otobüsüyle çarpıştı. Olaydan sonra kaza anına ait kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Çarpmanın etkisiyle otobüs kendi çevresinde dönerken, tramvay raydan çıktı. Kazada otobüs şoförü ve vatman hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Memurlar.Net
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