1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Din görevlisi kadınlardan 'vefalı' çalışma

Antalya Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi'nde bir araya gelen Kur'an kursu öğreticileri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmuyor, ürettikleri maskelerle de çalışmalara destek oluyor
 22 Nisan 2020 11:35
Yazdır
Din görevlisi kadınlardan 'vefalı' çalışma

- Antalya kadın Kur'an kursu öğreticileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir araya geldikleri merkezde ve evlerinde maske üretimine destek veriyor.

Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi'nde bir araya gelen Kepez İlçe Müftülüğünde görevli 10 kadın, haftada iki günlerini maske üretimine ayırıyor. Büyük bir özveriyle maske diken kadınlar, üretimin içinde olmanın mutluluğunu yaşıyor.

İhtiyaç sahiplerinin yardımına da koşan görevliler, bazen evlerinde de maske üretimine devam ediyor.

Kepez İlçe Müftüsü Metin Arcaklıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müftülük olarak tüm çalışanlarla Vefa Destek Grubu'na destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda kadın din görevlilerinin de maske üretimi için ele ele verdiğini aktaran Arcaklıoğlu, "Görevlilerimiz burada fedakarca çalışıyor. Zaman zaman makineleri evlerine götürerek maske üretmeye devam ediyorlar. Ortalama günlük bin maske üretiliyor. Burada dikilen maskeler dezenfekte edildikten sonra da valiliğimiz kanalıyla vatandaşlarımıza dağıtılıyor. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu?

- Her şartta iyilik ve hizmetin peşinde koşuyorlar

Gönüllü çalışanlardan Nuray Kaplan, Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları olarak bu zor günleri aşabilmek için maske dikmenin yanı sıra evde kalan yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahiplerinin de yardımına koştuklarını dile getirdi.

Her şartta iyilik ve hizmet için yapacak çok iş olduğuna inandığını vurgulayan Kaplan, şunları kaydetti:

"Evliyim ve üç çocuğum var. Gece uykumdan fedakarlık ediyor erken kalkıyorum. Ev işlerimi hallettikten sonra kursa geliyorum. Burada hepimiz gönüllü olarak gelip haftada iki gün maske dikiyoruz. Hayatın her alanında Nene Hatunlar gibi mücadele etmeye devam ediyoruz. Biz din görevlisi gibi değil, birer din gönüllüsü olarak görüyoruz kendimizi. Gidecek başka vatanımız da yok. Bu günleri hep birlikte aşacağız inşallah. Her şeyi devletten beklemiyor, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyoruz."

- "İnşallah vatana millete faydamız oluyordur"

Gönüllülerden Seçgin Ergün ise din görevlileri olarak bu süreçte vatandaşlara nakdi ve ayni yardımlarda bulunduklarını bildirdi.

Maskeye ihtiyaç olduğunu öğrenir öğrenmez hemen bir araya geldiklerini belirten Ergün, şöyle konuştu:

"Gönüllü olarak halk eğitim merkezinde maske dikmeye başladık. İnşallah vatana millete faydamız oluyordur, oluyorsa ne mutlu bize. Ailelerimiz de bu süreçte bizlere destek oluyor. Onlar destek olmasa, buraya gelip katkıda bulunamazdık. Onlar da zaman zaman yardımcı oluyorlar. Biz sahada, her alandayız. Müftülüğe bağlı tüm çalışanlar olarak sürecin başından itibaren varız. Biz çalışacağız, çalışmaya da devam edeceğiz."

Gönüllülerden Ayşe Özdemir de kızının sağlık personeli olduğunu, bu süreçte torununa kendisinin ve eşinin baktığını söyledi.

Torununu eşine bırakıp gönüllü olarak maske dikmeye geldiğini anlatan Özdemir, "Bu sıkıntılı günlerin üstesinden el birliğiyle geleceğimize inanıyorum. Burada gönüllü olarak haftada iki gün maske dikiyoruz ayrıca Vefa Destek Grubu'na yardımcı oluyoruz. Yaşlılarımıza, muhtaçlarımıza gece gündüz demeden yardım ulaştırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MSB: PKK/YPG'li terörist teslim oldu
22 Nisan 2020 12:32		 Bursa'da bir apartman karantinaya alındı
22 Nisan 2020 12:28
Adalet Bakanlığının maaş haczi yazısı hukuka aykırı mı?
22 Nisan 2020 12:14		 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, o paylaşım için özür diledi
22 Nisan 2020 11:50
Uzaktan Eğitim Kapısı 3,3 milyon kamu personelinin hizmetinde
22 Nisan 2020 11:45		 'Zekat hesaplama modülü' mobil uygulamada
22 Nisan 2020 11:32
MEB, Türk ve dünya çocukları için 'Anadolu Masalları' kanalını kurdu
22 Nisan 2020 11:13		 Yargıtay, Milli Dayanışma Kampanyasına 1 milyon 164 bin lira bağışladı
22 Nisan 2020 11:09
Ramazanda türbeler kapalı olacak
22 Nisan 2020 11:07		 Üniversite hatalı Ebelik ilanını hızlı bir şekilde iptal etti
22 Nisan 2020 10:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:14 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:12 - Kamu bankalarının destek kredileri vatandaşın kara gün dostu oldu13:10 - TRT'nin 'Türkiye'nin Çocukları' kampanyasına 171 bin 177 video geldi13:07 - Bartın'da Koronavirüsten ölen sayısı 4'e yükseldi12:58 - Ramazan ayına özel, dini kitaplarda büyük indirim!12:57 - YÖK: Salgınla mücadelede üniversite hastaneleri önemli görevler üstleniyor12:48 - 4 bin Piktes öğretmeninin maaşları ödenecek12:46 - Ramazanda sucuk ve pastırmaya zam yok12:45 - Çeyrek altın ne kadar?12:40 - Küçükbaş hayvan sürüsüne saldırdığı iddia edilen köpek vuruldu
12:32 - MSB: PKK/YPG'li terörist teslim oldu12:28 - Bursa'da bir apartman karantinaya alındı12:26 - Dünya genelinde salgınında iyileşenlerin sayısı 700 bini geçti12:24 - Bakan Selçuk: Yaz ayları için planlamamız yok12:14 - Adalet Bakanlığının maaş haczi yazısı hukuka aykırı mı?12:13 - Kalp hastaları, doktorlarının onayıyla oruç tutabilir12:07 - Gün ortası döviz fiyatları12:05 - Eşinden miras kalan 2 milyon 250 bin lirayı çocuk hastanesine bağışladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
KPSS 2020/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Ağlayan Bakan, fırçalayan Vali
'Mayıs sonu itibariyle kadameli olarak normalleşeceğiz'
İBB, şimdi de rakip Bilim Kurulu oluşturdu
Dolar ve Altın yükselir mi, nereye kadar yükselir?
Candaş Tolga Işık'ın yazılarına son verildi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, o paylaşım için özür diledi
Bir dev şehir hastanesi daha geliyor
Adım adım yerli aşıya
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
almanya'nın çin'e tazminat davası açması 1
ev yapımı 1
corona virüs vaka sayısı 2
cep 1
şarkı sözlerinin saçmalığı 2
Hint dizileri 1
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 1
iftar çadırları ve toplu yemeklerin yasaklanması 2
petrolün eksi fiyata inmesi 4
bekçilerin kendilerine bekçi denmesini istememeleri 9
SON İLANLAR
Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yöetimi Geçici İşçi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Bursa Binted 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan 2 İşçi Alacak
Sivas Ekbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Çanakkale Karabiga Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda 6 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam