Sağlık personeli istifa sonrası dönüş kurası bekliyor

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 92 .maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan ayrılanlar, idarelerin takdir hakkı çerçevesinde yeniden memuriyete dönebilmektedir. Diğer kamu kurumlarında istifa sonrası dönüşler torpile tabi iken Sağlık Bakanlığında bu işlemler kurayla, torpilsiz bir şekilde yapılmaktadır.

Ancak, daha önce istifa etmiş sağlık personelinin geri dönebilmesi için, Sağlık Bakanlığının istifa sonrası dönüş kura ilanı yayınlaması gerekmektedir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce, "Göreve dönmek isteyen sağlık personeli var, istifa sonrası dönüş kurası açmayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya "Çok rahat açarız. Yeterki çalışmak isteyen olsun" şeklinde bir yanıt vermişti.

Ancak 1 Nisan 2020 tarihinde yapılan bu açıklamanın üzerinden günler geçmiş olmasına rağmen, herhangi bir kura ilanı yayımlanmamıştır. Dönmek isteyen sağlık personeli, kura ilanını beklemektedir.