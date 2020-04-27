Sağlık personeli istifa sonrası dönüş kurası bekliyor
|27 Nisan 2020 09:02
|Yazdır
Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 92 .maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." hükmü yer almaktadır.
Bu hükme göre, iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan ayrılanlar, idarelerin takdir hakkı çerçevesinde yeniden memuriyete dönebilmektedir. Diğer kamu kurumlarında istifa sonrası dönüşler torpile tabi iken Sağlık Bakanlığında bu işlemler kurayla, torpilsiz bir şekilde yapılmaktadır.
Ancak, daha önce istifa etmiş sağlık personelinin geri dönebilmesi için, Sağlık Bakanlığının istifa sonrası dönüş kura ilanı yayınlaması gerekmektedir.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce, "Göreve dönmek isteyen sağlık personeli var, istifa sonrası dönüş kurası açmayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya "Çok rahat açarız. Yeterki çalışmak isteyen olsun" şeklinde bir yanıt vermişti.
Ancak 1 Nisan 2020 tarihinde yapılan bu açıklamanın üzerinden günler geçmiş olmasına rağmen, herhangi bir kura ilanı yayımlanmamıştır. Dönmek isteyen sağlık personeli, kura ilanını beklemektedir.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Şube müdürleri rotasyonu bu yıl uygulanacak mı?
26 Nisan 2020 10:30
|Zam ve tazminat kararnamesi ne zaman yayımlanacak?
25 Nisan 2020 00:04
|YÖK sürekli eğitim merkezlerine şimdi değilse ne zaman sahip çıkacak?
23 Nisan 2020 15:30
|Gazapizm kimdir? Gazapizm şarkıları ve biyografisi
22 Nisan 2020 13:32
|İdari izinli sayılması gereken dönemde yıllık izin almış personelin yıllık izinleri iade edilir mi?
22 Nisan 2020 11:40
|24 Nisan için idari izin genelgesi yayımlandı
21 Nisan 2020 16:45
|24 Nisan'da memurların idari izin olup olmadığı açıklanmadı!
21 Nisan 2020 15:00
|Saç ekimi hakkında tüm merak edilenleri Neopital Klinik anlatıyor
21 Nisan 2020 13:36
|Koronavirüsü sokak hayvanlarından insanlara geçmez
20 Nisan 2020 15:06
|Kamu Kurumlarının, gerçek kişi vatandaşları, sosyal medyadan engellemeleri etik ihlali sayılır mı?
20 Nisan 2020 10:04