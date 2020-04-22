Gram altın 381 lira seviyelerinde
|22 Nisan 2020 11:43
|Yazdır
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 380,8 liradan işlem görüyor.
Dün dolar kurundaki yükselişe rağmen ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 376,8 liradan tamamladı.
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 380,8 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 627 lira, Cumhuriyet altını da 2.560 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.697 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.
Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.715 dolar, gram altında ise 385 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Uzun süre park halinde kalan araçlara yönelik öneriler
20 Nisan 2020 22:44
|Ford Otosan üretime verdiği arayı uzattı
20 Nisan 2020 20:56
|Otomobil satışları Avrupa'da frene, Türkiye'de gaza bastı
20 Nisan 2020 15:56
|Çeyrek altın ne kadar?
20 Nisan 2020 12:43
|Türk otomotivi üretime başlıyor
20 Nisan 2020 07:05
|Otomotiv üretiminde çarklar yeniden dönmeye başlıyor
19 Nisan 2020 11:31
|Honda Türkiye üretime devam edecek
16 Nisan 2020 16:30
|Araç sahiplerine sigortalarında koronavirüs indirimi
15 Nisan 2020 10:44
|Sürücülere 'meydanı boş bulup gazlamayın' uyarısı
13 Nisan 2020 21:37
|AB'den Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
13 Nisan 2020 18:30