Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, o paylaşım için özür diledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, dün belediyenin resmi sosyal medya hesabından, Whatsapp gruplarında ve diğer sosyal mecralarda sıkça paylaşılan bir görseli paylaşmıştı. Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan görselde, Evden çıkma çağrıları sonrasında birçok erkeğin ev işleriyle meşgul olmasına espirili bir şekilde gönderme yapılıyordu.

Ancak Büyükşehir Belediyesi bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal medya hesabımızdan yapılan ve sonradan kaldırdığımız paylaşım için Gaziantepliler ve incinen herkesten özür diliyoruz.Bu sorumsuzluğu yapanlar hakkında soruşturma başlatılacak, böyle bir aymazlığa bir daha müsaade edilmeyecektir." dedi.

İŞTE BELEDİYENİN ÖZÜR DİLEDİĞİ PAYLAŞIM