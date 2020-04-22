1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, o paylaşım için özür diledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yayımlanan "Gaziantep'te erkeklerin durum tablosu" adlı esprili tablo için özür diledi
 22 Nisan 2020 11:50
Yazdır
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, o paylaşım için özür diledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, dün belediyenin resmi sosyal medya hesabından, Whatsapp gruplarında ve diğer sosyal mecralarda sıkça paylaşılan bir görseli paylaşmıştı. Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan görselde, Evden çıkma çağrıları sonrasında birçok erkeğin ev işleriyle meşgul olmasına espirili bir şekilde gönderme yapılıyordu.

Ancak Büyükşehir Belediyesi bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal medya hesabımızdan yapılan ve sonradan kaldırdığımız paylaşım için Gaziantepliler ve incinen herkesten özür diliyoruz.Bu sorumsuzluğu yapanlar hakkında soruşturma başlatılacak, böyle bir aymazlığa bir daha müsaade edilmeyecektir." dedi.

İŞTE BELEDİYENİN ÖZÜR DİLEDİĞİ PAYLAŞIM
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
15 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MSB: PKK/YPG'li terörist teslim oldu
22 Nisan 2020 12:32		 Bursa'da bir apartman karantinaya alındı
22 Nisan 2020 12:28
Adalet Bakanlığının maaş haczi yazısı hukuka aykırı mı?
22 Nisan 2020 12:14		 Uzaktan Eğitim Kapısı 3,3 milyon kamu personelinin hizmetinde
22 Nisan 2020 11:45
Din görevlisi kadınlardan 'vefalı' çalışma
22 Nisan 2020 11:35		 'Zekat hesaplama modülü' mobil uygulamada
22 Nisan 2020 11:32
MEB, Türk ve dünya çocukları için 'Anadolu Masalları' kanalını kurdu
22 Nisan 2020 11:13		 Yargıtay, Milli Dayanışma Kampanyasına 1 milyon 164 bin lira bağışladı
22 Nisan 2020 11:09
Ramazanda türbeler kapalı olacak
22 Nisan 2020 11:07		 Üniversite hatalı Ebelik ilanını hızlı bir şekilde iptal etti
22 Nisan 2020 10:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:14 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:12 - Kamu bankalarının destek kredileri vatandaşın kara gün dostu oldu13:10 - TRT'nin 'Türkiye'nin Çocukları' kampanyasına 171 bin 177 video geldi13:07 - Bartın'da Koronavirüsten ölen sayısı 4'e yükseldi12:58 - Ramazan ayına özel, dini kitaplarda büyük indirim!12:57 - YÖK: Salgınla mücadelede üniversite hastaneleri önemli görevler üstleniyor12:48 - 4 bin Piktes öğretmeninin maaşları ödenecek12:46 - Ramazanda sucuk ve pastırmaya zam yok12:45 - Çeyrek altın ne kadar?12:40 - Küçükbaş hayvan sürüsüne saldırdığı iddia edilen köpek vuruldu
12:32 - MSB: PKK/YPG'li terörist teslim oldu12:28 - Bursa'da bir apartman karantinaya alındı12:26 - Dünya genelinde salgınında iyileşenlerin sayısı 700 bini geçti12:24 - Bakan Selçuk: Yaz ayları için planlamamız yok12:14 - Adalet Bakanlığının maaş haczi yazısı hukuka aykırı mı?12:13 - Kalp hastaları, doktorlarının onayıyla oruç tutabilir12:07 - Gün ortası döviz fiyatları12:05 - Eşinden miras kalan 2 milyon 250 bin lirayı çocuk hastanesine bağışladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
KPSS 2020/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Ağlayan Bakan, fırçalayan Vali
'Mayıs sonu itibariyle kadameli olarak normalleşeceğiz'
İBB, şimdi de rakip Bilim Kurulu oluşturdu
Dolar ve Altın yükselir mi, nereye kadar yükselir?
Candaş Tolga Işık'ın yazılarına son verildi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, o paylaşım için özür diledi
Bir dev şehir hastanesi daha geliyor
Adım adım yerli aşıya
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
imamoğlu ve yavaş'a soruşturma açılması 3
soğuk su 3
zonguldak valisinin sağlıkçıları eleştirmesi 3
258 tl'lik arsa 1
ücretsiz ekmek dağıtımının yasaklanması 3
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 1
marmaris 1
yalnız kalmak 1
istop 1
e-devlet'ten sipariş verilen maskelerin henüz gelmemesi 2
SON İLANLAR
Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yöetimi Geçici İşçi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Bursa Binted 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan 2 İşçi Alacak
Sivas Ekbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Çanakkale Karabiga Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda 6 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam