1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

15 Nisan'da başladı! Ara-Bul-Yok et operasyonu...

İçişleri Bakanlığı, sonbahar-kış operasyonları kapsamında 15 Nisan itibarıyla PKK'lı 112 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
 22 Nisan 2020 11:58
Yazdır
15 Nisan'da başladı! Ara-Bul-Yok et operasyonu...

İçişleri Bakanlığı, sonbahar-kış operasyonları kapsamında 15 Nisan itibarıyla PKK'lı 112 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde PKK'ya yönelik sonbahar-kış operasyonlarının tamamlanmasının ardından "Kaynağında ara, bul, yok et" stratejisi doğrultusunda jandarma komando ve özel harekat ile polis özel harekat ve geçici güvenlik korucularının katılımıyla 15 Nisan itibarıyla ilkbahar-yaz operasyonlarına başlandı.

İlkbahar-yaz döneminde 5 bin 981 operasyon yapmayı planlayan Bakanlık, bu operasyonları 1 Ekim'de sona erdirecek. Bu tarihten sonra da operasyonlara devam edilecek.

Operasyonlarla terör örgütünün geçmişte kullandıkları barınma alanlarında alan hakimiyeti sağlamak, daimi ve geçici üs bölgeleri açmak, terör örgütünün hareket kabiliyetini kısıtlamak, yöre halkının başta hayvancılık faaliyetlerine devam edebilmesi ve yaylalardan faydalanabilmesini sağlamak, terör örgütünün finans kaynaklarını yok etmek hedefleniyor.

2019-2020 sonbahar-kış döneminde planlanan 7 bin 732 sayısının üzerine çıkılarak 7 bin 852 operasyon yapıldı.

Operasyonlarda, 112 terörist etkisiz hale getirildi. Bir şehidin verildiği, 19 güvenlik gücünün yaralandığı operasyonlarda, 738 sığınak ve mağarada 333 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 274 silah, 451 el bombası ve 1338 tüp ele geçirildi.

2018-2019 sonbahar-kış operasyonlarında da 64 terörist etkisiz hale getirilmişti. 12 şehidin verildiği, 8 güvenlik gücünün de yaralandığı operasyonlarda, 658 sığınak ve mağarada 365 mayın/EYP, 259 silah, 297 el bombası ve 1071 tüp ele geçirilmişti.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün 'Türkiye finans sorumlusu' örgütün para dağıtım trafiğini anlattı
22 Nisan 2020 11:11		 Terörden aranıyordu, kumar oynarken yakalandı
22 Nisan 2020 10:11
Teslim olan terörist itiraf etti: Koronavirüse yakalandılar!
21 Nisan 2020 22:18		 FETÖ'den yargılanan sanığına 6 yıl 3 ay hapis
21 Nisan 2020 14:32
Menfezde valiz içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi
21 Nisan 2020 10:16		 HDP'li eski başkanın evi PKK'nın toplanma merkezi
21 Nisan 2020 06:42
FETÖ sanığı eski teğmene etkin pişmanlık indirimi
20 Nisan 2020 13:40		 PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
20 Nisan 2020 11:36
'5 bin 34 personel hakkında adli, idari süreç devam ediyor'
19 Nisan 2020 14:59		 İçişleri Bakanlığı: Ocak'tan bu güne 71 terörist teslim oldu
19 Nisan 2020 12:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:14 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:12 - Kamu bankalarının destek kredileri vatandaşın kara gün dostu oldu13:10 - TRT'nin 'Türkiye'nin Çocukları' kampanyasına 171 bin 177 video geldi13:07 - Bartın'da Koronavirüsten ölen sayısı 4'e yükseldi12:58 - Ramazan ayına özel, dini kitaplarda büyük indirim!12:57 - YÖK: Salgınla mücadelede üniversite hastaneleri önemli görevler üstleniyor12:48 - 4 bin Piktes öğretmeninin maaşları ödenecek12:46 - Ramazanda sucuk ve pastırmaya zam yok12:45 - Çeyrek altın ne kadar?12:40 - Küçükbaş hayvan sürüsüne saldırdığı iddia edilen köpek vuruldu
12:32 - MSB: PKK/YPG'li terörist teslim oldu12:28 - Bursa'da bir apartman karantinaya alındı12:26 - Dünya genelinde salgınında iyileşenlerin sayısı 700 bini geçti12:24 - Bakan Selçuk: Yaz ayları için planlamamız yok12:14 - Adalet Bakanlığının maaş haczi yazısı hukuka aykırı mı?12:13 - Kalp hastaları, doktorlarının onayıyla oruç tutabilir12:07 - Gün ortası döviz fiyatları12:05 - Eşinden miras kalan 2 milyon 250 bin lirayı çocuk hastanesine bağışladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
KPSS 2020/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Ağlayan Bakan, fırçalayan Vali
'Mayıs sonu itibariyle kadameli olarak normalleşeceğiz'
İBB, şimdi de rakip Bilim Kurulu oluşturdu
Dolar ve Altın yükselir mi, nereye kadar yükselir?
Candaş Tolga Işık'ın yazılarına son verildi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, o paylaşım için özür diledi
Bir dev şehir hastanesi daha geliyor
Adım adım yerli aşıya
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ücretsiz ekmek dağıtımının yasaklanması 3
cep 1
9 yaşındaki kızını öldüren baba 1
maaşını paylaş kardeşinle yakınlaş kampanyası 1
258 tl'lik arsa 1
corona virüs vaka sayısı 2
ebru şallı'nın evladını kaybetmesi 2
imamoğlu ve yavaş'a soruşturma açılması 3
zonguldak valisinin sağlıkçıları eleştirmesi 3
fırın kuyruğunda çıkan kavga 1
SON İLANLAR
Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yöetimi Geçici İşçi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Bursa Binted 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan 2 İşçi Alacak
Sivas Ekbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Çanakkale Karabiga Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda 6 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam