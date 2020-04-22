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Trabzon Üniversitesi: Portreyi ters asan personele soruşturma açılmıştır

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü: Görevli personelin bir anlık dikkatsizliği sonucu Atatürk portresi çok kısa bir süre de olsa ters asılmış, bu durum bayrak asma işlemi devam ederken fark edilerek derhal düzeltilmiştir. Bu üzücü duruma sebebiyet veren personel hakkında da gerekli işlem başlatılmıştır
 22 Nisan 2020 12:02
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Trabzon Üniversitesi: Portreyi ters asan personele soruşturma açılmıştır

Trabzon Üniversitesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk portresinin bir anlık dikkatsizlik sonucu kısa süre de olsa binaya ters asıldığını, çalışmayı yapan personel hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla üniversitenin Fatih kampüsündeki bir binaya Türk bayrağı ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin asıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bayrak ve portreyi asma çalışması sırasında, görevli personelin bir anlık dikkatsizliği sonucu Atatürk portresi çok kısa bir süre de olsa ters asılmış, bu durum bayrak asma işlemi devam ederken fark edilerek derhal düzeltilmiştir. Nitekim spekülasyona konu edilen fotoğrafa dikkatle bakıldığında işlemin tamamlanmadığı açıkça görülebilir. Keza bu üzücü duruma sebebiyet veren personel hakkında da gerekli işlem başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İstenmeden yaşanan olay nedeniyle sosyal medya ve haber sitelerinde kurumsal itibarı zedeleyecek yönde paylaşımlar yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle asla kasıtlı olmadığını düşündüğümüz bu müessif olay sebebiyle hakkımızda asılsız yorumlar yaparak kurumsal itibarımızı yıpratmaya çalışan kişi ve kişiler hakkında yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu belirtmek isteriz. Bu vesileyle başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad eder, böyle bir vakayla kamuoyunun gündemini işgal etmiş olmaktan dolayı tüm Trabzon halkı ve milletimize özürlerimizi arz ederiz."
Anadolu Ajansı
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