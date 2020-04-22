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Eşinden miras kalan 2 milyon 250 bin lirayı çocuk hastanesine bağışladı

Gaziantepli hayırsever Yüksel Keser, eşinden miras kalan arsanın satışından elde edilen 2 milyon 250 bin lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamı kapsamında GAÜN Çocuk Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde değerlendirilmek üzere hibe etti
 22 Nisan 2020 12:05
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Eşinden miras kalan 2 milyon 250 bin lirayı çocuk hastanesine bağışladı

Gaziantepli hayırsever Yüksel Keser, eşinden miras kalan arsanın satışından elde edilen 2 milyon 250 bin lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesindeki Çocuk Hastanesine bağışladı.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Ali Gür ile Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin'in katılımıyla rektörlük makamında düzenlenen törende hayırsever Yüksel Keser bağışa ilişkin protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında Keser'in vefat eden eşi Ömer Keser'den miras kalan bir arsanın satışından elde edilen 2 milyon 250 bin lira, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası" kapsamında Çocuk Hastanesinin yoğun bakım servisinde değerlendirilmek üzere hibe edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüksel Eker, rahmetli eşinin fedakarlık yaparak kendisine bıraktığı arsayı hayır yolunda kullanma kararı aldığını belirtti.

Arsasının gelirini Milli Dayanışma Kampanyası'nın sağlık kanadında kullanılması için bağışladığını aktaran Eker, şöyle devam etti:

"Okul mu yaptırayım, sağlık için mi bağışta bulunayım diye düşünürken Kovid-19 salgınının tedavisinde yoğun bakım ünitelerinin ne derece önemli olduğuna tanık oldum. Gaziantep Üniversitesinin yapımı tamamlanan Çocuk Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde kullanılmak üzere çocuklarımın da onayını aldım. Bir arsam daha var. O da satıldığında yine hayır için kullanmayı düşünüyorum. Eşim bana bu mirası bırakarak fedakarlık yaptı. Ben de onun adını yaşatacağım. Bağışta bulunduğum için çok mutluyum."

Rektör Gür de özellikle Kovid-19 salgını sırasında hastanelere, yoğun bakımlara ve sağlık sektörüne yapılacak yatırımlara büyük ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sağ olsun hayırsever Gaziantepli hemşehrimiz, yoğun bakımda ciddi bir şekilde ihtiyaç olduğunu kendisine iletince, gönülden bu kapsamda büyük bir destek vermek istedi. Kendilerine bağışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda biz de kadirşinaslık göstererek yapılacak yoğun bakım ünitemizin isminin Yüksel-Ömer Keser Yoğun Bakım Ünitesi olması yolunda protokol imzaladık. Bu, umarım Gaziantepli diğer hayırseverlerimize bir örnek olur. Diğer hayırseverlerimizi de Milli Dayanışma Kampanyası'nda olduğu gibi, sağlık sektörlerine yatırım yapmaya davet ediyoruz."
Anadolu Ajansı
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