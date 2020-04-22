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Bakan Selçuk: Yaz ayları için planlamamız yok

Bakan Selçuk: Okulların açılmasında; Temmuz ve Ağustos değil de Eylül ve Ekim aylarını daha dikkatle çalışıyoruz. Tabii Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim dönemlerine ilişkin de çalışmamız bulunuyor
 22 Nisan 2020 12:24
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Bakan Selçuk: Yaz ayları için planlamamız yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk NTV ekranında 23 Nisan ve merak edilenlere ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar:

Biz 23 Nisan için sınıflarda, okullarda etkinlik yapamasak da evde nasıl yapabiliriz diye düşündük. Sabah saat 8.30'da çocuklar adına Anıtkabir'de olacağız. EBA TV'de de 23 Nisan özel yayınımız olacak. 23 Nisan sabahında çocuklarımıza EBA TV2de özel sürprizlerimiz var.

'İçimdeki Okul Sesleri' kitabına ilişkin soruya da yanıt veren Bakan Selçuk, ''Çocuklarımıza sesleri tanıtmak gibi tavsiyeler içeriyor. Çocuklara böyle bir hediye vermek benim için çok değerli.

Hazırladığımız eğitim takvimi her telefondan takip edilebilir durumda. EBA'ya katkılarımızı sürekli sağlamaya çalışıyoruz.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık sorunları giderildiği için okullar açılsın deseler biz buna hazırız. Biz kararlarımızı alırken tek noktadan bakmıyoruz. Yazın da çocuklarımızın dinlenmesini istiyoruz. Biz her türlü telafisini yaparız. Biz bunu hallederiz. Ama toplumun birliğini beraberliğini korumak daha önemlidir. Türkiye'nin gidişatı ya da DSÖ'nün önerisi olumlu yönde olursa biz hemen çalışmalara başarız.

Okulların açılmasında; Temmuz ve Ağustos değil de Eylül ve Ekim aylarını daha dikkatle çalışıyoruz. Tabii Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim dönemlerine ilişkin de çalışmamız bulunuyor. Bu konuda yoğun çalışmalarımız var.

LGS ERTELENECEK Mİ?

LGS ile tarihin değişmesi şu an değişmesi mümkün değil. Ama çocuklarımıza bir şey demek istiyorum. Motivasyonu bozmayalım, okullar herkes için kapalı. Biz 7 Haziran'daki sınavı elbette erteleriz ancak böyle bir durum şu an yok. Online sınav da yapılmayacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4 bin PİKTES öğretmeninin maaşlarının ödenmeye devam edileceğini açıkladı
NTV
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