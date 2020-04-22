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Dünya genelinde salgınında iyileşenlerin sayısı 700 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 700 bini geçti.
 22 Nisan 2020 12:26
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Dünya genelinde salgınında iyileşenlerin sayısı 700 bini geçti

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 700 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 701 bin 70 kişi hastalığı atlatmayı başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (99 bin 400), İspanya (85 bin 915), ABD (82 bin 973), Çin (77 bin 151), İran (60 bin 965), İtalya (51 bin 600) ve Fransa (39 bin 181) oldu.

Türkiye'de de şimdiye dek 14 bin 918 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 571 bin 660'e ulaşırken, virüs nedeniyle 178 bin 281 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 692 bin 309 aktif enfekte vaka bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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