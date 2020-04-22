MSB: PKK/YPG'li terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li teröristin Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
|22 Nisan 2020 12:32
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li teröristin Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu PKK/YPG'li bir terörist Mardin Demirtepe Hudut Karakolu'muza teslim oldu." ifadesi kullanıldı.
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