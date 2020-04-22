4 bin Piktes öğretmeninin maaşları ödenecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4 bin PİKTES öğretmeninin maaşlarının ödenmeye devam edileceğini açıkladı
|22 Nisan 2020 12:48
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4 bin PİKTES öğretmeninin maaşlarının ödenmeye devam edileceğini açıkladı
LGS tarihinin ertelenmesi söz konusu değil, online sınav yapılmayacak
Mayıs Haziran- Eylül Ekim ayları için yoğun bir çalışmamız var
Temmuz ve Ağustos ayları için bir eğitim planlamamız yok
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