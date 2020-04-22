Bartın'da Koronavirüsten ölen sayısı 4'e yükseldi
Bartın'da korona virüs salgını nedeniyle bu zamana kadar 4 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de taburcu edildi. Halen 38 vakanın bulunduğu kentte 40 kişi de taburcu olmak için test sonuçlarını bekliyor.
|22 Nisan 2020 13:07
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Bartın'da korona virüs salgını nedeniyle bu zamana kadar 4 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de taburcu edildi. Halen 38 vakanın bulunduğu kentte 40 kişi de taburcu olmak için test sonuçlarını bekliyor.
Bartın Valiliği, kentte devam eden Korona virüs (Covit-19) tedavileri ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, korona virüs vaka sayısının 38 olduğu, 40 kişinin de tedavilerinin tamamlandığı ve test sonuçlarının beklendiği kaydedildi. Taburcu sayısını 24 olarak açıklayan Bartın Valiliği 4 kişinin de korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetti.
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