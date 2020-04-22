1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,10 artışla 98.688,46 puana yükseldi
 22 Nisan 2020 13:14
Yazdır
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,10 artışla 98.688,46 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.069,46 puan artarak 98.688,46 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,97, holding endeksi yüzde 1,26 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,37 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,74 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşün ardından petrol fiyatlarındaki normalleşmeye paralel risk algısının görece azaldığını, küresel pay piyasalarıyla birlikte Borsa İstanbul'un da yükseliş eğiliminde hareket ettiğini kaydetti.

Öğleden sonra, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 puanın destek, 99.000 ve 100.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar?
22 Nisan 2020 12:45		 Gün ortası döviz fiyatları
22 Nisan 2020 12:07
Borsa, güne yükselişle başladı
22 Nisan 2020 10:12		 Türkiye'de bankalar faiz düşürmemekte ısrar ediyor
22 Nisan 2020 06:56
BofA'nın altın için 18 aylık fiyat hedefi 3 bin dolar
21 Nisan 2020 19:11		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
21 Nisan 2020 18:25
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
21 Nisan 2020 17:36		 Dövizde gün sonu fiyatları
21 Nisan 2020 17:23
Altın 374,60 TL'ye geriledi
21 Nisan 2020 16:58		 Borsa günün ilk yarısında geriledi
21 Nisan 2020 13:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:50 - TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan'da İstiklal Marşı okuyalım çağrısı14:43 - Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak14:39 - Fabrikadaki halaylı doğum günü partisine ceza yağdı14:31 - CHP infaz düzenlemesini AYM'ye taşıdı14:28 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri14:22 - Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferansla görüştü14:18 - 24 Nisan'da banka şubeleri kapalı olacak14:15 - Bakan Karaismailoğlu: Pandemi sürecinde iletişimde hiçbir aksama yaşanmadı14:12 - Ramazan pidesi fiyatları belli oldu14:06 - Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını tepsiye işledi
14:04 - KDK: Ücretli öğretmenlere de ek ders ücretleri artırımlı verilmeli14:04 - Tokat'ta FETÖ'den aranan kişi yakalandı14:01 - Merkez Bankası faizleri 1 puan indirdi13:56 - Bakanlıktan 52 bin 220 personelle fahiş fiyat denetimi13:54 - Kabe'de ramazan boyunca teravih cemaatsiz kılınacak13:46 - Karantina odası şaşkınlığı: 5 yıldızlı otel gibi burası13:41 - 23 Nisan'da, okul hoparlörlerinden 100. Yıl Marşı okunacak13:39 - Korona için WhatsApp hattı kuruldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Ağlayan Bakan, fırçalayan Vali
'Mayıs sonu itibariyle kadameli olarak normalleşeceğiz'
İBB, şimdi de rakip Bilim Kurulu oluşturdu
Dolar ve Altın yükselir mi, nereye kadar yükselir?
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, o paylaşım için özür diledi
Candaş Tolga Işık'ın yazılarına son verildi
Merkez Bankası faizleri 1 puan indirdi
Bakan Selçuk: Yaz ayları için planlamamız yok
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ücretsiz ekmek dağıtımının yasaklanması 3
maske takma zorunluluğunun getirilmesi 3
beşiktaş'ın karius'un sözleşmesini feshetmesi 1
fırın kuyruğunda çıkan kavga 1
ice man 1
survivor 1
corona virüs zamanında kilo alınması 2
zihin yorgunluğu 1
258 tl'lik arsa 2
2020 yazı 2
SON İLANLAR
Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yöetimi Geçici İşçi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Bursa Binted 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan 2 İşçi Alacak
Sivas Ekbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Çanakkale Karabiga Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda 6 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam