Gazapizm kimdir? Gazapizm şarkıları ve biyografisi

Anıl Acar, sahne adıyla Gazapizm, 20.01.1988 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. Anıl Acar ailesi ile birlikte 1997 yılında Elazığ'dan İzmir şehrine yerleşti. Anıl Acar, eğitim hayatında müzik ile ilgilenmeye başladı. Lise yıllarında ise Engin Erel (Gardiyan), Aykut Şahin (Sivo) ile birlikte rap müzik dünyasına adım atmış oldu. Acar, hip-hop kültürüne duyduğu ilgiyi 2003 senesinde ilk rap şarkısını yazıp evinden kayıtları almaya başladı.

Gazapizm Şarkıları

Yazdığı ilk rap şarkısının ardından 2004 tarihide Sivo ve Gardiyan ile YMF (Yalı Mcs Family) adlı oluşumu kurdular. YMF ile İzmir, Balçova'da kurmuş oldukları stüdyoda hem kendi kayıtlarını aldılar hemde farklı MC'lere rap dünyasına girmelerine ön ayak oldular.

Anıl Acar, Gazapizm adı altında çıkardığı ilk albümü "Az Kaldı" adlı mixtape albümüyle Engin Erel ile birlikçe çıkarttı. Gazapizm 2008 tarihinde yeniden Erel ile birlikte yeni bir ortak albümü çıkarttılar. Bu albümün adı "Kan Değil Katran"dı. İnternet aleminde albümü paylaşmalarının ardından, rap severlerin dikkatini üzerine çeken Gazapizm, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Isparta illerinde ardı sıra konserler vererek tanınmaya başladı.

Gazapizm, Gardiyan ve Sivo ile 2008 tarihinde kaydetmiş oldukları "Tehlikeli" adlı demo ile Fuat Ergin'in (Batı Berlin) dikkatini çekti ve parçayı yeniden düzenleyen Fuat Ergin 2009 senesinde çıkardığı KALBÜM adlı albümünde par şarkısına yer verdi.

Anıl Acar, 2009 senesinde bazı psikolojik sorunlar yaşamasıyla kendisine Majör Depresyon teşhisi kondu. Uzun süre tedavi gören Gazapizm, ruhsal sorunlar nedeniyle yardım almaya devam ederken, bir yandan şarkılarını yazmaya da devam etti. 2009 senesinde rap şarkıcısı hastalığı ile aynı adı taşıyan Majör Depresyon albümünü piyasaya sundu. Gazapizm bu albümü ile beklenenin çok üzerinde ilgi gördü ve sattı.

Çıkardığı parçaların ardından rap dünyasında oldukça tanınan Gazapizm, birçok ünlü isimle başarılı düetlere de imza attı. Çukur adlı dizide Cem Adrian ile yapmış olduğu Kalbim Çukurda adlı albümün yanı sıra; Zorba, Fuat Ergin, Narkoz, Sivo, Kadıköy Acil, Despo, Sansar Salvo ve Talking Gunz gibi birbirinden başarılı isimlerle düetler gerçekleştirdi.

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal, Dilan Çiçek ve Öner Erkal'ın paylaştığı Çukur dizisinde yayınlanan "Heyecanı Yok" adlı parçasıyla Gazapizm Youtube üzerinde 200 milyondan fazla dinlenerek en fazla dinlenen Türk Rap parçalarından biri olmuştur.

Gazapizm, "Heyecanı Yok" parçasıyla 45. Pantene Altın Kelebek Ödüllerinde En İyi Şarkı Ödülü'nü almaya hak kazanmıştı.

Gazapizm Şarkları 2020 yılında Gazapizm Hiza adlı yeni albüm ile sevenleriyle buluştu. Gazapizm Kürt mü? Sorusuna yanıt arayanlara şarkıcı yaptığı bir röportajda bu soruya açıklık getirmişti. Anıl Acar, röportajda babasının Kürt, annesinin ise Türk olduğunu söylemişti. Anıl Acar Kürt sorusunu merak edenlere bu şekilde yanıt vermiş oldu. Geçtiğimiz günlerde Anıl Acar babası, annesi ve kendisinin dövmesinin bulunduğu görseli Instagram üzerinden paylaştı.

Gazapizm Şarkıları?

1. Adımın Ses Getirsin - Gazapizm (2.64 MB)

2. Ağabey - Gazapizm (1.70 MB)

3. Aniden - Gazapizm (3.66 MB)

4. Anlattık Durmadan - Gazapizm (3.12 MB)

5. Argo - Gazapizm (3.06 MB)

6. Bir Gün Her Şey - Gazapizm (2.25 MB)

7. Bırak Öyle Kalsın - Gazapizm (3.56 MB)

8. Borandan - Gazapizm (3.23 MB)

9. Bu Rüya Benim - Gazapizm (8.16 MB)

10. Bulacağız Belamızı - Gazapizm (2.83 MB)

11. Çöplük - Gazapizm (7.38 MB)

12. Dart Noldu - Gazapizm (1.69 MB)

13. Dayan - Gazapizm (11.88 MB)

14. feat Cashflow & Esat Bargun-Pusula - Gazapizm (3.27 MB)

15. feat Cem Adrian-Kalbim Çukurda - Gazapizm (4.15 MB)

16. Feat Cem Adrian-Yaşanırsa Diye - Gazapizm (8.94 MB)

17. Feat Deniz Sungur-Efkar - Gazapizm (9.09 MB)

18. feat Gardiyan-Görmedin Mi - Gazapizm (4.23 MB)

19. Feat Gaye Su Akyol-Perişan - Gazapizm (7.67 MB)

20. feat Zeisporter-Pusula - Gazapizm (3.16 MB)

21. Gece Sabahın - Gazapizm (3.39 MB)

22. Geceleri Konuşanlar - Gazapizm (2.72 MB)

23. Gençlik Günlerim - Gazapizm (3.28 MB)

24. Gerçekler - Gazapizm (3.53 MB)

25. Göremedin mi - Gazapizm (4.27 MB)

26. Hakikatler - Gazapizm (2.10 MB)

27. Hastane - Gazapizm (2.55 MB)

28. Heyecanı Yok - Gazapizm (3.86 MB)

29. İnsanlar Olu - Gazapizm (4.13 MB)

30. İsminizi İstiyorlar - Gazapizm (3.42 MB)

31. Kafam Karışıyor - Gazapizm (3.55 MB)

32. Kafandaki Silah - Gazapizm (2.48 MB)

33. Kayıp Kelimeler - Gazapizm (3.66 MB)

34. Kimse Alınmasın - Gazapizm (3.83 MB)

35. Korkma - Gazapizm (2.87 MB)

36. Korkuyorlar - Gazapizm (2.75 MB)

37. Kuşbakışı - Gazapizm (3.66 MB)

38. Memleketsiz - Gazapizm (3.39 MB)

39. Mualla - Gazapizm (2.36 MB)

40. Olmaz İşte - Gazapizm (3.45 MB)

41. Ölüler Dirilerden Çalacak - Gazapizm (4.46 MB)

42. Paranı Kovala - Gazapizm (3.56 MB)

43. Pisliğin Üstüne Basmışlar - Gazapizm (7.79 MB)

44. Radikal Sevdalar - Gazapizm (2.76 MB)

45. Sağ Solu Kes (Engin Özkan Remix) - Gazapizm (3.9 MB)

46. Sağı Solu Kes - Gazapizm (10.14 MB)

47. Sanki Bir Halkın - Gazapizm (3.12 MB)

48. Sevmedim Söylediklerini - Gazapizm (2.60 MB)

49. Sıfır Bir Soundtrack - Gazapizm (3.27 MB)

50. Sinir Krizlerim - Gazapizm (4.28 MB)

51. Sorgula - Gazapizm (2.52 MB)

52. Terk-i Alem - Gazapizm (2.04 MB)

53. Unutulacak Dünler - Gazapizm (11.34 MB)

54. Yarım Kalacak - Gazapizm (3.34 MB)

55. Yasaklıdır Gülmek - Gazapizm (3.63 MB)

56. Yeraltı Edebiyatı - Gazapizm (3.00 MB)

57. Yol - Gazapizm (9.83 MB)

58. Zaman - Gazapizm (4.59 MB)

59. Zanı - Gazapizm (4.71 MB)

60. Zanı ft Cashflow & Boykot & Zeze - Gazapizm (7.15 MB)

Gazapizm Tüm Şarkıları https://mp3semti.com/sarkici/Gazapizm

Gazapizm Nereli?

Gazapizm Nereli? Sorusunu merak eden sevenleri, şarkıcının Elazığ'dan İzmir'e göç etmiş ve aslen de Elazığ'dır. Gazapizm babası Elazığ'ın yerlilerindendir. Gazapizm Kürtçe bir parça henüz çıkarmadı ancak. İlerleyen zamanlarda durum ne gösterir bilinmez.

Anıl Acar babası aslında şarkıcının rap müzik yapmasına şiddetle karşı çıksa da zamanla Gazapizm Şarkıları yakaladığı başarı ile o da bu durumu kabullenmiş. Anıl Acar, hayatını değiştiren dönüm noktasının ise kendisini Çukur Heyecanı Yok olarak 1 hafta boyunca Google arama motorlarında en fazla aranan kişi olması olayının olduğunu söylerken, artık hayata daha pozitif baktığını söylemişti.

Gazapizm babası ve annesiyle yaşamaya devam ediyor. Anıl Acar kardeşi olmayan ailenin tek çocuğudur.

Gazapizm Şarkıları arasından en sevilen "Gazapizm Unutulacak Dünler" adlı parçasıyla büyük bir kitleye hitap etmeyi başarmıştı.

Gazapizm Unutulacak Dünler Şarkısı

https://mp3semti.com/Gazapizm-Unutulacak-Dunler.html

Gazapizm Dinle dünden bugüne Gazapizm Yeni Albüm ile geçmişten, günümüze Gazapizm 2020 Albümü dinleyerek en sevilen parçalarına kolayca erişebilme imkanına Mp3semti ile erişmeniz mümkün hale geliyor.

Gazapizm yeni şarkısı ile şu sıralar yine ülkede kendinden bahsettirmeyi başarıyor. Gazapizm Sağı Solu Kes adlı parçasıyla Youtube 2020 yılında en fazla dinlenenler sıralamasına girmiş bile.

Kaynak: https://mp3semti.com/

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