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Korona için WhatsApp hattı kuruldu

Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile mücadelede SABİM 184 WhatsApp Danışma Hattı kurdu
 22 Nisan 2020 13:39
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Korona için WhatsApp hattı kuruldu

Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada SABİM 184 WhatsApp Danışma Hattı'nın kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yeni Koronavirüs Hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 Whatsapp Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirsiniz" denildi.
Memurlar.Net
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