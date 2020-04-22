Korona için WhatsApp hattı kuruldu
Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile mücadelede SABİM 184 WhatsApp Danışma Hattı kurdu
|22 Nisan 2020 13:39
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada SABİM 184 WhatsApp Danışma Hattı'nın kurulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Yeni Koronavirüs Hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 Whatsapp Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirsiniz" denildi.
Koronavirüs ile mücadelede SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu.T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) April 22, 2020
Yeni Koronavirüs Hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 Whatsapp Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirsiniz. pic.twitter.com/HF2C3Vfjvr
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Fabrikadaki halaylı doğum günü partisine ceza yağdı
22 Nisan 2020 14:39
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
22 Nisan 2020 14:28
|24 Nisan'da banka şubeleri kapalı olacak
22 Nisan 2020 14:18
|Bakanlıktan 52 bin 220 personelle fahiş fiyat denetimi
22 Nisan 2020 13:56
|Bakan Albayrak: Çiftçi, krediye muhtaç olmadan üretim yapacak
22 Nisan 2020 13:37
|TRT'nin kampanyasına rekor sayıda video geldi
22 Nisan 2020 13:10
|MSB: PKK/YPG'li terörist teslim oldu
22 Nisan 2020 12:32
|Adalet Bakanlığının maaş haczi yazısı hukuka aykırı mı?
22 Nisan 2020 12:14
|Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, o paylaşım için özür diledi
22 Nisan 2020 11:50
|Uzaktan Eğitim Kapısı 3,3 milyon kamu personelinin hizmetinde
22 Nisan 2020 11:45