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23 Nisan'da, okul hoparlörlerinden 100. Yıl Marşı okunacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Nisan'da, okul hoparlörlerinden 100. Yıl marşının yayımlanacağı açıkladı
 22 Nisan 2020 13:41
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23 Nisan'da, okul hoparlörlerinden 100. Yıl Marşı okunacak

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 23 Nisan programını açıkladı.

Programa göre saat 9:00'da sadece il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine çelenk koyma töreni yapılacak. Saat 13:00'te okul hoparlörlerinden 100. Yıl Marşı, saat 21:00'de İstiklal Marşı yayınlanacak

Memurlar.Net
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