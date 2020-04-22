23 Nisan'da, okul hoparlörlerinden 100. Yıl Marşı okunacak
Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Nisan'da, okul hoparlörlerinden 100. Yıl marşının yayımlanacağı açıkladı
|22 Nisan 2020 13:41
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Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 23 Nisan programını açıkladı.
Programa göre saat 9:00'da sadece il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine çelenk koyma töreni yapılacak. Saat 13:00'te okul hoparlörlerinden 100. Yıl Marşı, saat 21:00'de İstiklal Marşı yayınlanacak
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