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Kabe'de ramazan boyunca teravih cemaatsiz kılınacak

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'deki teravih namazları sadece görevlilerin katılımıyla kısaltılarak eda edilecek
 22 Nisan 2020 13:54
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Kabe'de ramazan boyunca teravih cemaatsiz kılınacak

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ramazan ayı boyunca Kabe'nin de içinde bulunduğu Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'de teravih namazlarının cemaatsiz şekilde 10 rekat olarak kılınacağını duyurdu.

Harameyn İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki teravih namazlarının sadece söz konusu kurumda görev yapan memurlar, dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren kişiler ve diğer görevlilerin katılımıyla kısaltılarak 10 rekat şeklinde eda edileceği belirtildi.

Öte yandan Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberde, ramazan ayı boyunca, daha önce sokağa çıkma yasağı getirilen kentler dahil ülke genelindeki tüm bölgelerde halkın 09.00 ile 17.00 saatlerinde sokağa çıkışına izin verileceği belirtildi.

Suudi Arabistan Başmüftüsü Abdülaziz Al eş-Şeyh, 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle teravih ve bayram namazının evlerde kılınacağını duyurmuştu.

Ülkede ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerde cuma ve cemaatle namaz kılınması, itikafa girilmesi, iftar verilmesi, su sebillerinin yanında kullanılmış bardak bırakılması ve hurma gibi yiyecek bulundurulması yasaklanmıştı.

Anadolu Ajansı
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