Tokat'ta FETÖ'den aranan kişi yakalandı
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
|22 Nisan 2020 14:04
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Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Tokat'taki adli mercilerce hakkında yakalama kararı bulunan O.K'yi, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada kent merkezinde yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan O.K, adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
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