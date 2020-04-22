1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Karaismailoğlu: Pandemi sürecinde iletişimde hiçbir aksama yaşanmadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Yaptığımız yatırımlar ve aldığımız tedbirler sayesinde dünya üzerindeki ülkelerin erişim altyapısı uzaktan eğitim ve çalışma kapsamında yaşanan yoğunluğun altından kalkamazken, Türkiye'de hiçbir aksama yaşanmadı
 22 Nisan 2020 14:15
Yazdır
Bakan Karaismailoğlu: Pandemi sürecinde iletişimde hiçbir aksama yaşanmadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye'nin haberleşme altyapısıyla dünyaya örnek olduğunu belirterek, diğer ülkelerin erişim altyapısının uzaktan eğitim ve çalışma kapsamında yaşanan yoğunluğun altından kalkamazken Türkiye'de hiçbir aksama yaşanmadığını bildirdi.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, GSM operatörleri ile video konferansla görüştüklerini aktardı.

Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim uygulamaları sonrasında şebeke veri trafiğinde artışa rağmen hiçbir aksama yaşanmadığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Pandemi sürecinde ülkemiz haberleşme altyapısıyla da dünyaya örnek oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, operatörlerin bu süreçte elini taşın altına koyduğuna dikkati çekerek, 850 bine yakın sağlık çalışanının sevdiklerine kavuşabilmesi için onlara aylık belli oranlarda ücretsiz internet sağlamakla kalmadığını ayrıca uzaktan eğitim için öğrencilere de eğitim programı kapsamında ücretsiz internet hizmeti sunduklarını kaydetti.

Kovid-19 nedeniyle sosyal hayatta önemli değişimler yaşandığına değinen Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında en fazla ihtiyaç duyulan altyapı, haberleşme altyapısı oldu. Bu noktada işi en başından sıkı tuttuk ve haberleşme sektöründe yetkilendirilmiş işletmecilerce yeterli personel bulundurulması ve personel yedekliliğinin sağlanması talimatı verdik. Ayrıca tüm işletmecilerimizi, gerekli teknik ve idari tedbirleri alması hususunda talimatlandırdık. Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim uygulamaları gibi kaynaklı şebeke veri trafiğinde çok büyük artış yaşandı. Ancak yaptığımız yatırımlar ve aldığımız tedbirler sayesinde, dünya üzerindeki ülkelerin erişim altyapısı uzaktan eğitim ve çalışma kapsamında yaşanan yoğunluğun altından kalkamazken Türkiye'de hiçbir aksama yaşanmadı."

Karaismailoğlu, söz konusu süreçte mevcut yükleme (upload) kapasitelerinin de artırıldığından bahsederek, haberleşme altyapısı kullanımındaki artışların sürekli izlenmesi ve oluşabilecek yoğunlukla acil durumlarda Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin de alındığının altını çizdi.

- "Sağlık çalışanlarımız sevdiklerine kavuşsun"

Koronavirüs sürecinde bakanlık olarak operatörlerle yapılan koordinasyonla sağlık çalışanlarına yönelik mobil haberleşme kampanyalarının sağlandığını da anımsatan Karaismailoğlu, söz konusu kampanyaların önemli miktarda artırıldığını aktardı.

Karaismailoğlu, 780 bin kişiyi geçen sağlık çalışanı personeline 2 ay süreyle aylık 5 GB internet ve 500 dakika sesli görüşme hizmetini ücretsiz olarak vermeye başladıklarını, yaklaşık 45 bin kişilik Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına ise ek olarak 2 ay süreyle 10 bin dakika sesli görüşme hizmetinin de ücretsiz verileceğini belirtti.

Özellikle hastanelerde görevli çalışan sağlık personelinin evine gidemediğini ve sevdiklerini göremediğini bildiklerini belirten Karaismailoğlu, "Bu nedenle 12 bin 864 saha çalışma ekibine de sevdikleriyle en azından daha rahat konuşabilmeleri, görüntülü sohbet edebilmeleri için 3 ay süreyle 15 GB/Ay internet ve 15 bin Dakika/Ay sesli görüşme hizmeti ek olarak sunulmaya başlayacak. Onlar bizler için, insanımız için sevdiklerinden ayrı kaldılar. Elimizden gelen her şeyi de sağlık çalışanlarımız sevdiklerine kavuşabilsin diye seferber etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

- ''GSM operatörleri elini taşın altına koydu''

Bakan Karaismailoğlu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların öğrencilerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinde sağlanan ders içeriklerine yönelik de önemli kampanyalar yaptırdıklarını bildirdi.

Bu kapsamda tüm hanelere 8 GB kadar internet hizmetinin EBA için ücretsiz tanımlandığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu içeriğe erişecek öğrenci sayısında hiçbir sınırlandırma da yaptırmadık. Kovid-19'la mücadele ederken devlete düşen görevler yanında, özel sektörümüzün de yerine getirmesi gereken sorumlulukları olduğu muhakkaktır. GSM operatörlerimiz de bu süreçte güzel işler başardı. Sizlere de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Ancak şunu da belirtmek istiyorum ki ülkemizi sağ salim bu süreçten çıkardığımızda özellikle dijitalleşme açısından önümüzde eskisinden daha büyük fırsatlar bizi bekliyor. Bu süreci aşarak geleceğe güvenle yürüyeceğiz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan'da İstiklal Marşı okuyalım çağrısı
22 Nisan 2020 14:50		 Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak
22 Nisan 2020 14:43
CHP infaz düzenlemesini AYM'ye taşıdı
22 Nisan 2020 14:31		 Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferansla görüştü
22 Nisan 2020 14:22
Bakan Pakdemirli'den üreticiye: Gerekirse devlet olarak alım yaparız
22 Nisan 2020 13:25		 Bakan Selçuk: Yaz ayları için planlamamız yok
22 Nisan 2020 12:24
CHP'li Başkan rezaletini itiraf etti, Kaftancıoğlu onu savundu!
22 Nisan 2020 09:33		 Trump istedi, Erdoğan onay verdi, ABD'ye ventilatör parçası gönderiyoruz
22 Nisan 2020 07:59
CHP iki kanuna daha itiraz etti
22 Nisan 2020 07:57		 İBB, şimdi de rakip Bilim Kurulu oluşturdu
22 Nisan 2020 00:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:03 - Osmaniye'deki koronavirüs vaka durumu açıklandı14:50 - TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan'da İstiklal Marşı okuyalım çağrısı14:43 - Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak14:39 - Fabrikadaki halaylı doğum günü partisine ceza yağdı14:31 - CHP infaz düzenlemesini AYM'ye taşıdı14:28 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri14:22 - Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferansla görüştü14:18 - 24 Nisan'da banka şubeleri kapalı olacak14:15 - Bakan Karaismailoğlu: Pandemi sürecinde iletişimde hiçbir aksama yaşanmadı14:12 - Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
14:06 - Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını tepsiye işledi14:04 - KDK: Ücretli öğretmenlere de ek ders ücretleri artırımlı verilmeli14:04 - Tokat'ta FETÖ'den aranan kişi yakalandı14:01 - Merkez Bankası faizleri 1 puan indirdi13:56 - Bakanlıktan 52 bin 220 personelle fahiş fiyat denetimi13:54 - Kabe'de ramazan boyunca teravih cemaatsiz kılınacak13:46 - Karantina odası şaşkınlığı: 5 yıldızlı otel gibi burası13:41 - 23 Nisan'da, okul hoparlörlerinden 100. Yıl Marşı okunacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Ağlayan Bakan, fırçalayan Vali
'Mayıs sonu itibariyle kadameli olarak normalleşeceğiz'
İBB, şimdi de rakip Bilim Kurulu oluşturdu
Dolar ve Altın yükselir mi, nereye kadar yükselir?
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, o paylaşım için özür diledi
Candaş Tolga Işık'ın yazılarına son verildi
Merkez Bankası faizleri 1 puan indirdi
Bakan Selçuk: Yaz ayları için planlamamız yok
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 1
petrolün eksi fiyata inmesi 4
cep 1
dolar 3
dsö'nün 2021'e kadar maçlar oynanmasın önerisi 3
yalnız kalmak 1
mayıs sonu turizmde normalleşmenin beklenmesi 2
nöbetçi eczaneden ilaç almak 1
video oyunlara ve konsollara yüzde 50 vergi gelmesi 4
3.sosyal yardım paketi 2
SON İLANLAR
Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yöetimi Geçici İşçi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Bursa Binted 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan 2 İşçi Alacak
Sivas Ekbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Çanakkale Karabiga Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda 6 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam