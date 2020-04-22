24 Nisan'da banka şubeleri kapalı olacak

BAKAN SELÇUK: YAZ AYLARI İÇİN PLANLAMAMIZ YOK Bakan Selçuk: Okulların açılmasında; Temmuz ve Ağustos değil de Eylül ve Ekim aylarını daha dikkatle çalışıyoruz. Tabii Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim dönemlerine ilişkin de çalışmamız bulunuyor