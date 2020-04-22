CHP infaz düzenlemesini AYM'ye taşıdı
CHP infaz düzenlemesinin usul yönünden iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
|22 Nisan 2020 14:31
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CHP infaz düzenlemesinin usul yönünden iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
Meclis'te geçen hafta kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onaylanarak yürürlüğe giren af yasasıyla ilgili CHP'den beklenen adım geldi. CHP, kamuoyunda 'af yasası' olarak bilinen ve 90 bin mahkumun cezaevlerinden tahliye edildiği Ceza İnfaz Düzenlemesi'ni "şekli açıdan" düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. CHP, AYM'den infaz düzenlemesinin usul yönünden iptalini istedi.
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