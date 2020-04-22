Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Mecliste gerçekleştirilecek özel gündemli toplantıya katılacak.
|22 Nisan 2020 14:43
|Yazdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Mecliste gerçekleştirilecek özel gündemli toplantıya katılacak.
MHP yetkililerden edinilen bilgiye göre Bahçeli, TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yarın 14.00'te özel gündemle toplanacak Genel Kurul'da hazır bulunacak.
Genel Kurul'daki 23 Nisan özel oturumunda MHP adına Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın konuşma yapacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan'da İstiklal Marşı okuyalım çağrısı
22 Nisan 2020 14:50
|CHP infaz düzenlemesini AYM'ye taşıdı
22 Nisan 2020 14:31
|Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferansla görüştü
22 Nisan 2020 14:22
|Bakan Karaismailoğlu: Pandemi sürecinde iletişimde hiçbir aksama yaşanmadı
22 Nisan 2020 14:15
|Bakan Pakdemirli'den üreticiye: Gerekirse devlet olarak alım yaparız
22 Nisan 2020 13:25
|Bakan Selçuk: Yaz ayları için planlamamız yok
22 Nisan 2020 12:24
|CHP'li Başkan rezaletini itiraf etti, Kaftancıoğlu onu savundu!
22 Nisan 2020 09:33
|Trump istedi, Erdoğan onay verdi, ABD'ye ventilatör parçası gönderiyoruz
22 Nisan 2020 07:59
|CHP iki kanuna daha itiraz etti
22 Nisan 2020 07:57
|İBB, şimdi de rakip Bilim Kurulu oluşturdu
22 Nisan 2020 00:48