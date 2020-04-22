1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Osmaniye'deki koronavirüs vaka durumu açıklandı

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, il genelinde Korona virüs görülen vaka sayısının 100 kişiden az olduğunu söyledi.
 22 Nisan 2020 15:03
Yazdır
Osmaniye'deki koronavirüs vaka durumu açıklandı

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, il genelinde Korona virüs görülen vaka sayısının 100 kişiden az olduğunu söyledi.

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, yaptığı yazılı açıklamada Osmaniye ilinde ilk Korona virüs vakasının 19 Mart tarihinde görüldüğü şu ana kadar vaka sayısının ise 100 kişiden az olduğunu ve 75 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini kaydetti. Öznavruz, şunları söyledi;

"Osmaniye Devlet Hastanesi başta olmak üzere bütün kamu ve özel sektördeki imkanlarımızı seferber ederek vatandaşlarımıza gerekli sağlık hizmetlerini yerinde ve zamanında vermeye çalıştık. Vaka sayılarımızın kontrol altında ve 100 'ün altında olması, Osmaniyeli vatandaşlarımızın evde kal çağrısına ses vererek gerekli duyarlılığı göstermesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Sağlık Bakanlığı'mızın da sık sık vurguladığı temas, sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uymalarından dolayı bu tabloyu hep birlikte yakaladık. İlimizde şu ana kadar tedavi sürecini tamamlayıp evine dönen vaka sayımız 75 vakaların, evde izolasyon kurallarına uygun olarak geçirdikleri süreç, aile hekimlerimiz, sağlık personellerimiz ve emniyet güçlerimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz filyasyon çalışmalarının hassasiyetle yapılması neticesinde temaslı gruplarımız tespit edilmiş. İzolasyon süresi olan 14 günlük sürecin evde geçirmeleri sağlanmıştır. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Başta sayın valimiz olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sağlık camiamızın gösterdiği bu özverili çalışmaları alkışa ve takdire şayan bir durumdur bu bağlamda kendilerine çok teşekkür ederiz. Yüksek bir motivasyona sahibiz. Mücadelede üstün güç biziz. Bizi sonuca götürecek kural açık .Hareketi azalt, izolasyonu arttır. Zorunlu ihtiyaçlardan dolayı dışarı çıkan vatandaşlarımızın maskesiz çıkmamaları önemle rica ediyoruz. Bu kuralları ısrarla uygularsak özlediğimiz hayata kısa zamanda kavuşacağız."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tokat'a nisanda kar yağdı
22 Nisan 2020 16:27		 Karantina odası şaşkınlığı: 5 yıldızlı otel gibi burası
22 Nisan 2020 13:46
İstanbul'da toplu taşımaya sokağa çıkma yasağı düzenlemesi
22 Nisan 2020 13:21		 Bartın'da Koronavirüsten ölen sayısı 4'e yükseldi
22 Nisan 2020 13:07
Pamukkale haziranda misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor
21 Nisan 2020 21:51		 Tavuk sahibinin garip 'yumurta' iddiasına cevap geldi!
21 Nisan 2020 20:04
İstanbul'da uzun aradan sonra trafik yoğunluğu
21 Nisan 2020 20:00		 Semt pazarında herkes iç içe
21 Nisan 2020 18:59
Sağlıkçılar moral için dans ediyor
21 Nisan 2020 18:49		 Yasak öncesi akın ettiler... Metrelerce kuyruk oldu
21 Nisan 2020 18:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:44 - İstanbul'da mesai saatlerine Ramazan düzenlemesi16:40 - Benzin ve motorine büyük indirim geldi16:38 - Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi16:32 - MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 23 Nisan mesajı16:30 - Koronavirüs kapsamındaki prim ertelemesi hangi meslek kollarını kapsıyor?16:27 - Tokat'a nisanda kar yağdı16:27 - Ordu Milletvekili, boş kalan 1000 kadro için, Bakan yardımcısıyla görüştü16:19 - Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı merkeze verildi16:17 - MEB, yetkili sendika belirleme çalışmalarını erteledi16:06 - Dr. Türkan Peker: Virüs soğuk vücudu seviyor
16:00 - Haftalardır evlerine gidemiyorlar... Aileleri ile böyle görüştüler15:54 - Anadolu Üniversitesi 1 milyonuncu online sınav oturumu tamamladı15:45 - Diyanetten ramazanı evde geçireceklere tavsiyeler15:40 - Trump, donanmaya İran savaş gemilerini vurma emri verdi15:37 - Rusya'dan 400 Türk vatandaşı bu hafta tahliye edilecek15:34 - Alman Filozoftan Türk hastanelerine övgü15:28 - Katılım bankaları da 24 Nisan'da kapalı olacak15:26 - Meslek lisesinden günlük 10 bin, yüz koruyucu siperlik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Ağlayan Bakan, fırçalayan Vali
'Mayıs sonu itibariyle kadameli olarak normalleşeceğiz'
Dolar ve Altın yükselir mi, nereye kadar yükselir?
İBB, şimdi de rakip Bilim Kurulu oluşturdu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, o paylaşım için özür diledi
Merkez Bankası faizde indirime gitti
Bakan Selçuk: Yaz ayları için planlamamız yok
Candaş Tolga Işık'ın yazılarına son verildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gram altın 3
unutmak 1
cep 1
survivor 1
ceylan aslan 3
dolar 3
içişleri bakanlığı'nın koordinasyon tweeti 2
21.04.2020 bilecik'e giriş çıkışların yasaklanması 3
ice man 1
imamoğlu ve yavaş'a soruşturma açılması 3
SON İLANLAR
Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yöetimi Geçici İşçi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Bursa Binted 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan 2 İşçi Alacak
Sivas Ekbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Çanakkale Karabiga Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda 6 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam