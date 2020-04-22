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Cüneyt Özdemir: Erdoğan nefreti bunların gözünü kör etmiş

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Türkiye'deki koronavirüs ölümleriyle ilgili New York Times'ın yaptığı habere sosyal medya kanalından tepki gösterdi.
 22 Nisan 2020 15:14
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Cüneyt Özdemir: Erdoğan nefreti bunların gözünü kör etmiş

Özdemir, 'Erdoğan nefreti bunların gözünü kör etmiş' dedi.

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki ölü sayısının '1100' daha az gösterildiğini ileri sürerek kara propaganda yaptığını belirttiği New York Times'a cevap veren Cüneyt Özdemir, 'Biz de gazeteciyiz, bu haberler nasıl oluyor, nasıl yapılıyor biliyoruz' dedi.

Özdemir şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye'de kaç ölüm var, 4 bin 100 ekle bin 1100 daha 5 bin 200. Peki Amerika'da kaç ölüm var 44 bin. Bu Erdoğan düşmanlığı bunların gözünü kör etmiş durumda. Bir de uluslararası bir nefret yani. Adam nefret ediyor yani. Erdoğan ağzıyla kuş da tutsa... Ha bu doğru mudur, doğru da olabilir fakat haberin üslubuna bakıyorsunuz, bütün üslup tamamen bir karalama haberidir. Biz de gazeteciyiz, bu haberler nasıl oluyor, nasıl yapılıyor biliyoruz." ifadelerini kullandı.
CNN Türk
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