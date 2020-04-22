'76 ülkeden 32 bin Türk vatandaşı ülkeye getirildi'
|22 Nisan 2020 15:18
|Yazdır
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedbirler kapsamında, şimdiye kadar 76 ülkeden 32 bin civarında Türk vatandaşının ülkeye getirildiğini bildirdi.
"Kovid- 19 Sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye-AB İlişkileri" konulu webinar programında konuşan Kaymakcı, krizin başından itibaren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatıyla, Kovid-19'a ilişkin bir "Koordinasyon ve Destek Merkezi"nin oluşturulduğunu ve merkezin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın olduğunu hatırlattı.
Kıran'ın oluşturduğu güçlü yapı içinde bir grubun vatandaşlarla, bir başka grubun ilaç ve tıbbi malzeme talepleriyle, bir diğer grubun ise ulaştırma sorunları ve sınır kapılarıyla ilgilendiğini söyleyen Kaymakcı, Bakanlık bünyesindeki çağrı merkezinin de vatandaşlara destek vermeye devam ettiğini vurguladı.
Sayıların, vatandaşların büyükelçilik ve başkonsolosluklara başvurmasıyla belirlendiği ve seferlerin Türk Hava Yolları ve Ulaştırma Bakanlığı iş birliğinde başlatıldığını anlatan Kaymakcı, şu bilgileri aktardı:
"Biz sadece kendi vatandaşlarımızı getirme değil, Türkiye'de bulunan başka ülkelerin vatandaşlarının da kendi ülkelerine dönmelerine yardımcı olduk. Hatta bazı uçaklarımızı çift yönlü kullandık. Buradan yabancı ülke vatandaşlarını ilettik, Türkiye'ye de vatandaşlarımızı getirmiş olduk. Bugün itibarıyla 76 ülkeden 32 bin civarında vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik. Türkiye'den de 175 bin civarında yabancı ülke vatandaşı ayrılmış durumda."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İstanbul'da mesai saatlerine Ramazan düzenlemesi
22 Nisan 2020 16:44
|Koronavirüs kapsamındaki prim ertelemesi hangi meslek kollarını kapsıyor?
22 Nisan 2020 16:30
|Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı merkeze verildi
22 Nisan 2020 16:19
|Rusya'dan 400 Türk vatandaşı bu hafta tahliye edilecek
22 Nisan 2020 15:37
|Fabrikadaki halaylı doğum günü partisine ceza yağdı
22 Nisan 2020 14:39
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
22 Nisan 2020 14:28
|24 Nisan'da banka şubeleri kapalı olacak
22 Nisan 2020 14:18
|Bakanlıktan 52 bin 220 personelle fahiş fiyat denetimi
22 Nisan 2020 13:56
|Korona için WhatsApp hattı kuruldu
22 Nisan 2020 13:39
|Bakan Albayrak: Çiftçi, krediye muhtaç olmadan üretim yapacak
22 Nisan 2020 13:37