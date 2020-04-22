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Anadolu Üniversitesi 1 milyonuncu online sınav oturumu tamamladı

Yükseköğretim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Korona virüs salgını tehlikesine karşı yükseköğretim öğrencilerinin güvenli bir ortam içerisinde öğrenim süreçlerine eksiksiz olarak devam etmesi için Anadolu Üniversitesi tarafından online olarak gerçekleştirilen ve 1 milyonun üzerinde öğrencinin katılacağı Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavları 17 Nisan tarihinde başladı.
 22 Nisan 2020 15:54
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Anadolu Üniversitesi 1 milyonuncu online sınav oturumu tamamladı

Yükseköğretim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Korona virüs salgını tehlikesine karşı yükseköğretim öğrencilerinin güvenli bir ortam içerisinde öğrenim süreçlerine eksiksiz olarak devam etmesi için Anadolu Üniversitesi tarafından online olarak gerçekleştirilen ve 1 milyonun üzerinde öğrencinin katılacağı Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavları 17 Nisan tarihinde başladı.

Online sınavın beşinci gününde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 21 Nisan gecesi itibariyle 1 milyonuncu sınav oturumunun tamamlandığını duyurdu.

"Evlerinizden sınavlarınıza güvenli ve rahat bir şekilde girin"

Anadolu Üniversitesi, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılım üzerinden gerçekleştirilen internet tabanlı sınav sistemi ile 1 milyondan fazla öğrencisini salgın süresince oluşabilecek risk ortamından uzaklaştıran Anadolu Üniversitesi, Bahar Dönemi ara sınav sürecini başarılı bir şekilde sürdürüyor. Türkiye'de dijitalleşme adına büyük önem taşıyan bu sınav uygulaması sayesinde öğrenciler, birey sağlığını ve toplum salığını riske atacak biçimde kalabalık ortamlara girmeden, evlerinde güven içerisinde sınavlarını tamamlayabiliyor. Pandemi süresince eğitim - öğretimin aksamaması için ilk günden itibaren büyük özveriyle, öğrenci odaklı olarak çalışmalar yürüttüklerini belirten Rektör Çomaklı, Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavlarında 21 Nisan Salı gecesi itibariyle 1 milyonuncu sınav oturumunun tamamlandığı bilgisini de kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Rektör Çomaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu gece an itibariyle 1 milyonuncu ders oturumunun sınavı bitti. Bitiren İstanbul'dan Leyla isminde bir öğrencimiz. Tüm çalışma arkadaşlarımıza ve üniversite personelimize teşekkür ediyorum. Bu 4 gün içerisinde evlerinizden sınavlarınıza güvenli ve rahat bir şekilde girin."
İhlas Haber Ajansı
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