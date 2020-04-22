Dr. Türkan Peker: Virüs soğuk vücudu seviyor

Doğal Sağlık Derneği, alternatif tıp uzmanı Doktor Türkan Peker ile bir röportaj gerçekleştirdi.

1- Koronavirüs insandan insana geçtikçe zayıflar mı?

Bu virüs daha önce insanlarda hastalık yapmadığı için insan bağışıklık sistemi bu virüsü tanımıyor, ama insanlar hastalığı geçirip bağışıklık kazandıkça virüsün etkisi de zayıflayabilir.

2.) Virüse yakalanan kişilerin iyileştikten sonra yeniden yakalanma riski var mıdır?

Hastalandıktan sonra iyileşen insanlar bağışıklık kazandığı için tekrar yakalanma riski yok, ama virüs form değiştirirse tekrar yakalanabilirler, böyle bir durumda bile hastalığı daha hafif atlatırlar, bağışıklık sistemi daha önce benzer bir virüsle tanıştığı için ona karşı savunma geliştirmesi kısa sürede olur.

3.) Korona virüs için geliştirilecek olası bir aşının, koruyuculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu tür virüslere karşı aşı geliştirilmesi çok mantıklı değil çünkü bu virüsler antijenik yapılarını zamanla değiştirdiği için aşı önceki forma karşı etkili olabilir ama virüsün yeni formuna etkili olmaz, hastalığı geçirmek yukarıda ifade ettiğimiz gibi daha kalıcı bir bağışıklık sağlar, bağışıklık sistemi virüsün yeni formuna karşı da savunma geliştirir. Ayrıca, aşılar artık daha etkili olduğu düşünüldüğü için genetik teknoloji ile üretiliyor bu ise aşılar hakkında kafalarda soru işareti oluşturuyor; aşılar insanı koruyor mu? Yoksa insanın genlerini de olumsuz mu etkiliyor? Kansere yatkınlık veya genetik mutasyonlar gibi...

4. Hastalıktan korunma adına ne gibi kişisel önlemler alabiliriz?

Doğru beslenerek (gerçek tıp beslenme kuralları) bağışıklık sistemini kuvvetli tutmak ve her zamanki temizlik kurallarına dikkat ederek korunulabilir, virüs vücut soğuk olduğunda ve dolaşım iyi olmadığında daha hızlı çoğaldığı için vücudu içten ısıtacak yiyecek ve içeceklere ağırlık verilebilir; ceviz, koyun eti, siyah zeytin, nohut, havuçlu pilav, Antep fıstığı, siyah kuru üzüm, rezene, meyan kökü, tarçın, zencefil, acı pul biber , karabiber gibi. Bağışıklığı kuvvetlendirmek için de çörekotu, çörekotu yağı, zencefil, propolis, ekinezya, hünnap kullanılabilir.

5.) Antiseptik, kolonya ve mekansal dezenfektan kullanımının uzun vadede bağışıklık için oluşturduğu bir tehdit var mı? Sabunun daha etkili olduğu söyleniyor bu görüşü paylaşıyor musunuz?

Bunlar cilde uygulandığında cildin normal mikrobiyotasını yani kalkanını ortadan kaldıracağı için vücudu her tür zararlı mikroorganizmaya karşı savunmasız hale getirir, aynı zamanda daha kuvvetli ve dirençli patojenlerin gelişmesine sebep olur, aynı şekilde mekanlarda kullanılan kuvvetli dezenfektanlar da bu ortamlarda bulunan ekolojik sistemin dengesini sağlayan mikroorganizmaları yok edeceği için insanlarda daha ciddi hastalıklar oluşturan patojenlerin ortaya çıkmasına sebep olur, tıpkı hastanelerde ortaya çıkan dirençli patojenler gibi, bunlar hastanede yatan insanlarda hastane enfeksiyonu diye adlandırılan enfeksiyonlara sebep olur, çok kuvvetli antibiyotiklere bile direnç geliştiren bakterilerdir ve hastanelerde kullanılan dezenfektanlar ve en üst seviye antibiyotikler sonucu ortaya çıkarlar. Onun için su ve sabun daha etkili ve güvenli temizlik sağlar, antiseptik olarak da kekik suyu etkili ve güvenli olarak kullanılabilir.