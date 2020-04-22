1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dr. Türkan Peker: Virüs soğuk vücudu seviyor

Dr. Türkan Peker, Doğal Sağlık Derneği'nin Koronavirüs sorularını cevapladı. Peker "Virüs vücut soğuk olduğunda ve dolaşım iyi olmadığında daha hızlı çoğaldığı için vücudu içten ısıtacak yiyecek ve içeceklere ağırlık verilebilir; ceviz, koyun eti, siyah zeytin, nohut, havuçlu pilav, Antep fıstığı, siyah kuru üzüm, rezene, meyan kökü, tarçın, zencefil, acı pul biber, karabiber gibi. Bağışıklığı kuvvetlendirmek için de çörekotu, çörekotu yağı, zencefil, propolis, ekinezya, hünnap kullanılabilir." dedi.
 22 Nisan 2020 16:06
Yazdır
Dr. Türkan Peker: Virüs soğuk vücudu seviyor

Doğal Sağlık Derneği, alternatif tıp uzmanı Doktor Türkan Peker ile bir röportaj gerçekleştirdi.

1- Koronavirüs insandan insana geçtikçe zayıflar mı?
Bu virüs daha önce insanlarda hastalık yapmadığı için insan bağışıklık sistemi bu virüsü tanımıyor, ama insanlar hastalığı geçirip bağışıklık kazandıkça virüsün etkisi de zayıflayabilir.

2.) Virüse yakalanan kişilerin iyileştikten sonra yeniden yakalanma riski var mıdır?
Hastalandıktan sonra iyileşen insanlar bağışıklık kazandığı için tekrar yakalanma riski yok, ama virüs form değiştirirse tekrar yakalanabilirler, böyle bir durumda bile hastalığı daha hafif atlatırlar, bağışıklık sistemi daha önce benzer bir virüsle tanıştığı için ona karşı savunma geliştirmesi kısa sürede olur.

3.) Korona virüs için geliştirilecek olası bir aşının, koruyuculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bu tür virüslere karşı aşı geliştirilmesi çok mantıklı değil çünkü bu virüsler antijenik yapılarını zamanla değiştirdiği için aşı önceki forma karşı etkili olabilir ama virüsün yeni formuna etkili olmaz, hastalığı geçirmek yukarıda ifade ettiğimiz gibi daha kalıcı bir bağışıklık sağlar, bağışıklık sistemi virüsün yeni formuna karşı da savunma geliştirir. Ayrıca, aşılar artık daha etkili olduğu düşünüldüğü için genetik teknoloji ile üretiliyor bu ise aşılar hakkında kafalarda soru işareti oluşturuyor; aşılar insanı koruyor mu? Yoksa insanın genlerini de olumsuz mu etkiliyor? Kansere yatkınlık veya genetik mutasyonlar gibi...

4. Hastalıktan korunma adına ne gibi kişisel önlemler alabiliriz?
Doğru beslenerek (gerçek tıp beslenme kuralları) bağışıklık sistemini kuvvetli tutmak ve her zamanki temizlik kurallarına dikkat ederek korunulabilir, virüs vücut soğuk olduğunda ve dolaşım iyi olmadığında daha hızlı çoğaldığı için vücudu içten ısıtacak yiyecek ve içeceklere ağırlık verilebilir; ceviz, koyun eti, siyah zeytin, nohut, havuçlu pilav, Antep fıstığı, siyah kuru üzüm, rezene, meyan kökü, tarçın, zencefil, acı pul biber , karabiber gibi. Bağışıklığı kuvvetlendirmek için de çörekotu, çörekotu yağı, zencefil, propolis, ekinezya, hünnap kullanılabilir.

5.) Antiseptik, kolonya ve mekansal dezenfektan kullanımının uzun vadede bağışıklık için oluşturduğu bir tehdit var mı? Sabunun daha etkili olduğu söyleniyor bu görüşü paylaşıyor musunuz?
Bunlar cilde uygulandığında cildin normal mikrobiyotasını yani kalkanını ortadan kaldıracağı için vücudu her tür zararlı mikroorganizmaya karşı savunmasız hale getirir, aynı zamanda daha kuvvetli ve dirençli patojenlerin gelişmesine sebep olur, aynı şekilde mekanlarda kullanılan kuvvetli dezenfektanlar da bu ortamlarda bulunan ekolojik sistemin dengesini sağlayan mikroorganizmaları yok edeceği için insanlarda daha ciddi hastalıklar oluşturan patojenlerin ortaya çıkmasına sebep olur, tıpkı hastanelerde ortaya çıkan dirençli patojenler gibi, bunlar hastanede yatan insanlarda hastane enfeksiyonu diye adlandırılan enfeksiyonlara sebep olur, çok kuvvetli antibiyotiklere bile direnç geliştiren bakterilerdir ve hastanelerde kullanılan dezenfektanlar ve en üst seviye antibiyotikler sonucu ortaya çıkarlar. Onun için su ve sabun daha etkili ve güvenli temizlik sağlar, antiseptik olarak da kekik suyu etkili ve güvenli olarak kullanılabilir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sumak satışları arttı, uzmanlar vatandaşı uyardı
02 Nisan 2020 20:33		 Koronavirüse karşı 4 doğal koruyucu
14 Mart 2020 16:09
Vanlı aktar, korona virüsün ilacını bulduğunu iddia etti
02 Mart 2020 15:20		 Viral salgınlara karşı propolis ve zerdeçal önerisi
10 Şubat 2020 21:11
Rahat uyumak için üzerlik içti komaya girdi
05 Şubat 2020 23:23		 Prof.Dr. Çiçin: Alternatif tıp, suistimal alanı olabiliyor
04 Şubat 2020 20:14
Gripten korunmak için zencefil ve zerdaçal önerisi
23 Ocak 2020 21:41		 Çinli bilim insanlarına göre yeşil çay ömrü uzatıyor
09 Ocak 2020 19:45
Kilosu altınla yarışıyor: Tam bir şifa deposu
09 Ocak 2020 19:07		 Mikroplara nane ve çam terebentin yağı çözümü
28 Aralık 2019 21:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:44 - İstanbul'da mesai saatlerine Ramazan düzenlemesi16:40 - Benzin ve motorine büyük indirim geldi16:38 - Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi16:32 - MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 23 Nisan mesajı16:30 - Koronavirüs kapsamındaki prim ertelemesi hangi meslek kollarını kapsıyor?16:27 - Tokat'a nisanda kar yağdı16:27 - Ordu Milletvekili, boş kalan 1000 kadro için, Bakan yardımcısıyla görüştü16:19 - Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı merkeze verildi16:17 - MEB, yetkili sendika belirleme çalışmalarını erteledi16:06 - Dr. Türkan Peker: Virüs soğuk vücudu seviyor
16:00 - Haftalardır evlerine gidemiyorlar... Aileleri ile böyle görüştüler15:54 - Anadolu Üniversitesi 1 milyonuncu online sınav oturumu tamamladı15:45 - Diyanetten ramazanı evde geçireceklere tavsiyeler15:40 - Trump, donanmaya İran savaş gemilerini vurma emri verdi15:37 - Rusya'dan 400 Türk vatandaşı bu hafta tahliye edilecek15:34 - Alman Filozoftan Türk hastanelerine övgü15:28 - Katılım bankaları da 24 Nisan'da kapalı olacak15:26 - Meslek lisesinden günlük 10 bin, yüz koruyucu siperlik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Ağlayan Bakan, fırçalayan Vali
'Mayıs sonu itibariyle kadameli olarak normalleşeceğiz'
Dolar ve Altın yükselir mi, nereye kadar yükselir?
İBB, şimdi de rakip Bilim Kurulu oluşturdu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, o paylaşım için özür diledi
Merkez Bankası faizde indirime gitti
Bakan Selçuk: Yaz ayları için planlamamız yok
Candaş Tolga Işık'ın yazılarına son verildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mayıs sonu turizmde normalleşmenin beklenmesi 2
iktidara geldiğimizde doğru düzgün ambulans yoktu 2
maaşını paylaş kardeşinle yakınlaş kampanyası 1
football manager 2019 1
gram altın 3
4 gün sokağa çıkma yasağı 6
65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıksın 1
unutmak 1
corona virüs zamanında kilo alınması 2
21.04.2020 Van'da askeri aracın devrilmesi 1
SON İLANLAR
Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yöetimi Geçici İşçi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Bursa Binted 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan 2 İşçi Alacak
Sivas Ekbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Çanakkale Karabiga Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda 6 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam