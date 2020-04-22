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MEB, yetkili sendika belirleme çalışmalarını erteledi

Milli Eğitim Bakanlığı, yetkili sendika belirleme çalışma takvimini ertelediğini duyurdu
 22 Nisan 2020 16:17
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MEB, yetkili sendika belirleme çalışmalarını erteledi

MEB Personel Genel Müdürlüğü, yetkili sendika belirleme çalışmalarını, 7244 sayılı Kanununda yer alan hüküm çerçevesinde ertelediğini duyurdu. Kanun hükmü gereğince, 2020 yılında yetkili sendika belirleme işlemleri 15 Mayıs itibariyle değil 15 Temmuz itibariyle belirlenecek, Cumhurbaşkanlığı lüzumu halinde bu süreyi uzatabilecektir.

İşte MEB'in resmi yazı

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