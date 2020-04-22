Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı merkeze verildi
|22 Nisan 2020 16:19
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Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'ne verildi. Haberi İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı Aile Sağlığı Merkezimize verildi" diyerek duyurdu.
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı merkeze verildi. Haberi, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Merkezin tabelaları ise Eyüpsultan Dr. Yavuz Kalaycı Aile Sağlığı Merkezi olarak değiştirildi.
"Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı Aile Sağlığı Merkezimize verildi"
İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, görevi başındayken Covid-19'dan hayatını kaybeden Aile Hekimi arkadaşımız Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı Aile Sağlığı Merkezimize verildi. Merhum Dr. Kalaycı, gönlümüzle birlikte ASM'de de yaşayacaktır. Allah rahmet eylesin" dedi.
Birkaç gün öncesine dek, bu tabelada, İstanbul Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi yazıyordu. Hastalarına son olarak burada hizmet eden doktor arkadaşımız Yavuz Kalaycı'yı COVID-19 sebebiyle kaybedene dek. İnsana sevgisi çok olan, çok sevilir. Tıpkı Dr. Yavuz gibi. pic.twitter.com/iepcIN2626Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 22, 2020
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