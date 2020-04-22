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Tokat'a nisanda kar yağdı

Tokat'ın Niksar ilçesindeki Çamiçi Yaylası'na kar yağdı.
 22 Nisan 2020 16:27
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Tokat'a nisanda kar yağdı

İlçede etkili olan yağmur, 17 kilometre uzaktaki 1350 rakımlı Çamiçi Yaylası'nda öğle saatlerinde yerini kara bıraktı.

Yayladaki vatandaşlar, nisanda yağan karı şaşkınlıkla karşıladı.

Kar yağışı dolayısıyla yaylada güzel görüntüler oluştu.
Anadolu Ajansı
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