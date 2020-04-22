Tokat'a nisanda kar yağdı
Tokat'ın Niksar ilçesindeki Çamiçi Yaylası'na kar yağdı.
|22 Nisan 2020 16:27
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