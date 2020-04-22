Ordu Milletvekili, boş kalan 1000 kadro için, Bakan yardımcısıyla görüştü

Bilindiği üzere, 2019/6 KPSS tercih işlemlerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait çok sayıda kadro, mükerrer yerleştirmelerden dolayı boş kalmıştı. Boş kadrolar arasında, sosyal çalışmacı, ebe, psikolog, çocuk gelişimcisi gibi kadrolar yer alıyordu. Bu konu 9 Nisan'da memurlar.net'te haber olarak yer almıştı.

Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, 2019/6 KPSS tercih işlemlerinde boş kalan kadrolara yeniden yerleştirme yapılabilmesi için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan yardımcısı Ahmet Erdem ile görüştü. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Adıgüzel "Umarım bir çözüm üretilir." dedi.