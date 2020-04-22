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Koronavirüs kapsamındaki prim ertelemesi hangi meslek kollarını kapsıyor?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kovid-19 salgınından etkilenen mükellefler için alınan önlemler kapsamında ertelenen prim ödemelerine açıklık getirdi
 22 Nisan 2020 16:30
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Koronavirüs kapsamındaki prim ertelemesi hangi meslek kollarını kapsıyor?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen sektörlere yönelik alınan önlemler kapsamında, prim ödemeleri ertelenen faaliyet kolları ve meslek gruplarının kapsamını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflere yönelik olarak hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Programı içinde tüm gelir vergisi mükelleflerinin yanı sıra belirlenen sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler ile İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen iş yerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin muhtasar ve katma değer vergisi ödemelerinin 6'şar ay ertelendiği anımsatıldı.

Salgından etkilenen mükelleflerin nisan, mayıs ve haziran aylarında ödenmesi gereken sigorta primlerinin de 6'şar ay ertelendiğinin aktarıldığı açıklamada, "Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin kendileri ile istihdam ettikleri sigortalı çalışanlarının söz konusu döneme ait sigorta primleri ertelenmiştir. Bu kapsamda doktor, diş hekimi, eczacı, avukat, mimar, mühendis, mali müşavir, veteriner, fizyoterapist, yazılımcı ve sanatçı gibi gelir vergisi mükelleflerinin kendilerinin ve yanlarında çalıştırdıkları hizmet erbaplarının sigorta primleri ertelenmiştir." bilgisi verildi.

- Tarımsal faaliyette bulunanlara da erteleme

Açıklamada, bağımsız çalışan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar ile tarımsal faaliyette bulunanların da (Bağ-Kur) sigorta primlerinin ertelendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda bakkal, terzi, manav, ayakkabıcı gibi esnafın, iş yeri açmaksızın evde ürettikleri ürünleri satan ev hanımı esnaf ve tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerin (Bağ-Kur) primleri ertelenmiştir. Ana faaliyet alanı itibariyle Vergi Usul Kanunu'nda sayılan alışveriş merkezleri dahil perakende ticaret, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, basılı yayın, konaklama, yiyecek içecek hizmetleri gibi sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler ile ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen iş yerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin nisan, mayıs ve haziran aylarında ödemeleri gereken sigorta primleri de 6'şar ay ertelenmiştir."

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından Bağ-Kur sigortalısı olanların da söz konusu döneme ilişkin sigorta primlerinin ertelendiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler ile isteğe bağlı sigortalılar hariç Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan, 22 Mart tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanların ve kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edenlerin mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15'inci günün sonuna kadar ertelenmiştir."

Anadolu Ajansı
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