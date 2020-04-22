İstanbul'da mesai saatlerine Ramazan düzenlemesi
|22 Nisan 2020 16:44
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İstanbul Valiliği, 27 Nisan-27 Mayıs tarihleri arasında kentte ramazan dolayısıyla mesai saatlerinin 09.00-12.30, 13.00-16.30 olarak uygulanacağını açıkladı.
Valilik açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Şehrimizde Kovid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100'üncü maddesi ve 22.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında; İstanbul'da sabah 08.30-12.30, öğleden sonra 13.00-17.00 arasında uygulanan mesai saatleri, 27 Nisan pazartesi gününden, 27 Mayıs çarşamba gününe (Ramazan Bayramı sonu) kadar; sabah 09.00-12.30, öğleden sonra 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır."
Açıklamada, özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre, çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümlerin saklı olduğu belirtildi.
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