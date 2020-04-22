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İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 18 bini geçti

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
 22 Nisan 2020 16:58
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İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 18 bini geçti

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 17 bin 341'den 18 bin 100'e, vaka sayısı 4 bin 451 artarak 133 bin 495'e çıktı.

Son 24 saatte 13 bin 522 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 411 bin 192'ye, tekrarlar ile de 559 bin 935'e yükseldi.

980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı bir düşüş gösteren can kayıpları, sonrasında sırasıyla 917, 737, 717, 778, 761, 861, 847, 888, 596, 449, 823 ve 759 olarak kayıtlara geçti.

- Hükümet geri adım atmıştı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. 16 Nisan'da süresi dolan uygulama 3 hafta daha uzatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı.

Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış, 12 Nisan'da taburcu edilmişti.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise hastanede tedaviye ihtiyaç duyulmadan iyileşmişti.
Anadolu Ajansı
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