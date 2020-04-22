Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
|22 Nisan 2020 17:03
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