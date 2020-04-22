BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçları açıklanmayacak
MEB, BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçlarının, tanılama çalışmaları tamamlanmadığı için, bugün açıklanamayacağını belirtti.
|22 Nisan 2020 17:11
|Yazdır
MEB, BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçlarının, tanılama çalışmaları tamamlanmadığı için, bugün açıklanamayacağını belirtti.
2019 - 2020 Bilim ve Sanat Merkezi Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme sürecinde yapılan çalışmalara Covid-19 salgını nedeniyle ara verilmiştir. Bu nedenle BİLSEM Grup Tarama Uygulamalarının bir kısmı gerçekleştirilememiştir.
22 Nisan 2020 tarihinde açıklanması planlanan BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçları tüm uygulamalar tamamlandıktan sonra http://meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|MEB, yetkili sendika belirleme çalışmalarını erteledi
22 Nisan 2020 16:17
|23 Nisan'da, okul hoparlörlerinden 100. Yıl Marşı okunacak
22 Nisan 2020 13:41
|4 bin Piktes öğretmeninin maaşları ödenecek
22 Nisan 2020 12:48
|Meslek lisesi öğretmenleri yeni bir cihaz üretti
22 Nisan 2020 11:39
|LGS Nisan ayı 2. örnek soru kitapçığı yayımlandı
22 Nisan 2020 11:26
|Bakan Selçuk, il müdürleriyle video konferans sistemiyle toplandı
21 Nisan 2020 18:14
|Açık Lise Sınav tarihleri değişti
21 Nisan 2020 18:03
|Meslek liseliler yaptı... Saatte 600 adet üretilebilecek
21 Nisan 2020 17:58
|MEB'in 23 Nisan kutlama programı belli oldu
21 Nisan 2020 15:23
|Milli Eğitim Bakanı Selçuk çocuklara kitap yazdı
21 Nisan 2020 12:43