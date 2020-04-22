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BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçları açıklanmayacak

MEB, BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçlarının, tanılama çalışmaları tamamlanmadığı için, bugün açıklanamayacağını belirtti.
 22 Nisan 2020 17:11
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BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçları açıklanmayacak

MEB, BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçlarının, tanılama çalışmaları tamamlanmadığı için, bugün açıklanamayacağını belirtti.

2019 - 2020 Bilim ve Sanat Merkezi Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme sürecinde yapılan çalışmalara Covid-19 salgını nedeniyle ara verilmiştir. Bu nedenle BİLSEM Grup Tarama Uygulamalarının bir kısmı gerçekleştirilememiştir.

22 Nisan 2020 tarihinde açıklanması planlanan BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçları tüm uygulamalar tamamlandıktan sonra http://meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
Memurlar.Net
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