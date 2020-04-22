Tartıştığı kuryeye çarpıp, yerde sürükledi
|22 Nisan 2020 17:14
|Yazdır
Arnavutköy'de trafikte tartıştığı kurye Mehmet K.'yı metrelerce sürükleyen otomobil şoförü Mertcan F., (26) yakalanarak "Kasten yaralama" suçundan hakkında işlem yapıldı. Şüpheli Mertcan F. adli makamlarca serbest bırakılırken olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.
OLAY ANI KAMERADA
Olay 20 Nisan tarihinde saat 21.46 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Kurye olarak çalışan Mehmet K.'ya trafikte Mertcan F. adlı bir sürücü otomobili ile çarptı. Çarpmanın ardından Mehmet K. motosikletiyle sürüklendi. Olay sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Mehmet K.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay sonrasında Mertcan F. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Mertcan F. ile ilgili hakkında "Kasten yaralama" suçundan işlem yapılırken şüpheli. Adli makamlarca serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Küçükbaş hayvan sürüsüne saldırdığı iddia edilen köpek vuruldu
22 Nisan 2020 12:40
|Tramvayın raydan çıkarak otobüse çarpma anı görüntüleri korkuttu
22 Nisan 2020 11:33
|Batman'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
22 Nisan 2020 11:01
|Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili soruşturma
22 Nisan 2020 10:34
|Şanlıurfa'da silahlı saldırıda yaralanan iki kişiden biri öldü
22 Nisan 2020 09:54
|Psikolojik sorunları olan kadın durakta bekleyen kadını öldürdü
22 Nisan 2020 08:39
|Sahte seyahat belgesiyle karantinadan kaçış
22 Nisan 2020 08:37
|Trafik kazası geçiren polis memuru ağır yaralandı
21 Nisan 2020 23:07
|Sahte 'Milletvekili Kartı' ile yasağı delmeye çalıştı
21 Nisan 2020 19:19
|'Tarla sürme' kavgasında birbirlerini öldürdüler
21 Nisan 2020 17:13