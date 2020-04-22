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Belediye Başkanına silahlı saldırıda gözaltı sayısı 10'a yükseldi

Burdur'un Yeşilova ilçesinde Belediye Başkanı Mümtaz ile eşi Fatma Şenel'in yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükseldi.
 22 Nisan 2020 17:20
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Belediye Başkanına silahlı saldırıda gözaltı sayısı 10'a yükseldi

Burdur'un Yeşilova ilçesinde Belediye Başkanı Mümtaz ile eşi Fatma Şenel'in yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a çıktı.

Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 6 şüphelinin arandığı bildirildi.

Öte yandan Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığınca gizlilik kararı verilen soruşturma kapsamında şüphelilerin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri devam ediyor.

- Olayın geçmişi

Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde ikamet eden Şenel çifti, iki gün önce gece yarısı kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin silahlı saldırısında yaralanmıştı.

Silahlı saldırının, mülkiyeti belediyeye ait bir otelin ruhsatının "Kimlik Bildirme Kanununa aykırı hareket" nedeniyle Yeşilova Kaymakamlığının bildirimi üzerine 15 Nisan'da Yeşilova Belediye Başkanlığınca iptal edilmesi nedeniyle yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, şüpheli otel işletmecisi E.E'nin "Çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, adam öldürmeye tam teşebbüs, yağma, uyuşturucu ve tehdit gibi çok sayıda suç kaydının bulunduğu, Yeşilova Belediye Başkanı ve eşinin uğradığı silahlı saldırının da Salda Gölü ve burada yürütülen çalışmalarla bir ilgisi bulunmadığı ifade edilmişti.
Anadolu Ajansı
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