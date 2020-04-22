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Faiz indirimi sonrası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 22 Nisan 2020 17:23
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Faiz indirimi sonrası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,9830 6,9840 6,9970 6,9980
Avro 7,5880 7,5890 7,5930 7,5940
Sterlin 8,5870 8,6300 8,6050 8,6490
İsviçre Frangı 7,1990 7,2350 7,2010 7,2370
ANKARA
ABD Doları 6,9750 7,0250 6,9800 7,0300
Avro 7,5700 7,6300 7,5700 7,6300
Sterlin 8,5170 8,7000 8,5150 8,6970
Anadolu Ajansı
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