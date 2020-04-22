Faiz indirimi sonrası döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|22 Nisan 2020 17:23
|Yazdır
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,9830
|6,9840
|6,9970
|6,9980
|Avro
|7,5880
|7,5890
|7,5930
|7,5940
|Sterlin
|8,5870
|8,6300
|8,6050
|8,6490
|İsviçre Frangı
|7,1990
|7,2350
|7,2010
|7,2370
|ANKARA
|ABD Doları
|6,9750
|7,0250
|6,9800
|7,0300
|Avro
|7,5700
|7,6300
|7,5700
|7,6300
|Sterlin
|8,5170
|8,7000
|8,5150
|8,6970
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Borsa günü yükselişle tamamladı
22 Nisan 2020 18:26
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
22 Nisan 2020 17:43
|Altın 384 TL'ye yükseldi
22 Nisan 2020 17:29
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
22 Nisan 2020 13:14
|Çeyrek altın ne kadar?
22 Nisan 2020 12:45
|Gün ortası döviz fiyatları
22 Nisan 2020 12:07
|Borsa, güne yükselişle başladı
22 Nisan 2020 10:12
|Türkiye'de bankalar faiz düşürmemekte ısrar ediyor
22 Nisan 2020 06:56
|BofA'nın altın için 18 aylık fiyat hedefi 3 bin dolar
21 Nisan 2020 19:11
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
21 Nisan 2020 18:25