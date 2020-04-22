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Altın 384 TL'ye yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin 100 liraya yükseldi
 22 Nisan 2020 17:29
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Altın 384 TL'ye yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 376 bin lira, en yüksek 384 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,54 artışla 384 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 597 milyon 18 bin 335,16 lira, işlem miktarı ise 1.603 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 598 milyon 567 bin 689,34 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat, Goldtrans Hediyelik Eşya ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 374.600,001.671,00
En Düşük 376.000,001.689,00
En Yüksek384.100,001.711,00
Kapanış384.100,001.699,10
Ağırlıklı Ortalama 379.564,621.700,61
Toplam İşlem Hacmi (TL)597.018.335,16
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.603,31
Toplam İşlem Adedi42
Anadolu Ajansı
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