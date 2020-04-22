Altın 384 TL'ye yükseldi
|22 Nisan 2020 17:29
|Yazdır
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin 100 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 376 bin lira, en yüksek 384 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,54 artışla 384 bin 100 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 597 milyon 18 bin 335,16 lira, işlem miktarı ise 1.603 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 598 milyon 567 bin 689,34 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat, Goldtrans Hediyelik Eşya ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|374.600,00
|1.671,00
|En Düşük
|376.000,00
|1.689,00
|En Yüksek
|384.100,00
|1.711,00
|Kapanış
|384.100,00
|1.699,10
|Ağırlıklı Ortalama
|379.564,62
|1.700,61
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|597.018.335,16
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.603,31
|Toplam İşlem Adedi
|42
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Borsa günü yükselişle tamamladı
22 Nisan 2020 18:26
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
22 Nisan 2020 17:43
|Faiz indirimi sonrası döviz fiyatları
22 Nisan 2020 17:23
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
22 Nisan 2020 13:14
|Çeyrek altın ne kadar?
22 Nisan 2020 12:45
|Gün ortası döviz fiyatları
22 Nisan 2020 12:07
|Borsa, güne yükselişle başladı
22 Nisan 2020 10:12
|Türkiye'de bankalar faiz düşürmemekte ısrar ediyor
22 Nisan 2020 06:56
|BofA'nın altın için 18 aylık fiyat hedefi 3 bin dolar
21 Nisan 2020 19:11
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
21 Nisan 2020 18:25