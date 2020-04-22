Doktor ve hemşire'den hastanede koronavirüs pastalı nişan
|22 Nisan 2020 17:32
|Yazdır
Konya farklı yerlerde görev yapan asistan doktor ve paramedik hemşiresi korona virüs nedeniyle nişanları iptal olunca hastanede nişan yaptı.
Emirgazi ilçesinde paramedik hemşiresi olarak çalışan Büşra Tokkacı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Bölümünde asistan doktor olarak görev yapan Cumali Yılmaz çifti nişan ve düğün yapmak için 28 Mart tarihine gün aldı. Korona virüs nedeniyle nişanlarını iptal eden çift NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Servisinde doktor, hemşire ve çalışanların yanında korona virüs şeklinde hazırlanan nişan pastası kesti. Nişan yüzüğünü ise NEÜ Rektörü Cem Zorlu taktı. Törene katılamayan çiftin ailesi de yüzük takma törenini video konferans ile izledi.
Hemşire Büşra Tokkacı normalde 28 Mart'ta nişanlarının ve aynı zamanda nikahlarının olacağını ancak pandemi ile birlikte iptal etmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Aslında yapmayacaktık. Hem moral motivasyon açısından hem de ekip arkadaşlarımız istediği için böyle bir anı kalsın istedik. Nişanımızın ya da nikahımızın ertelendiğine ya da iptal olduğuna hiç üzülmedik. Yakınlarımızla görüşememek ya da bu pandeminin ülkemize ve dünyaya verdiği zarar bizi daha çok üzüyor. Umarım bir an önce pandemi biter ve her şey normale döner. Bu da bizim için güzel bir anı oldu, mutluyuz" dedi.
Doktor Cumali Yılmaz ise, "Biz 28 Mart'ta planlamıştık ama korona virüs nedeniyle erteledik ancak hem bize hem arkadaşlara moral olsun hem de sevdiklerimize. Ailelerimiz katılamadı maalesef. Onlara da video konferans yapabildik. İnşallah düğünde sosyal mesafe olmadan hep beraber daha güzel olur. Böylesi daha güzel bir anı oldu" şeklinde konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Haftalardır evlerine gidemiyorlar... Aileleri ile böyle görüştüler
22 Nisan 2020 16:00
|Ankara'da din görevlilerinden kan bağışı
21 Nisan 2020 21:56
|Sağlık çalışanından arkadaşlarını duygulandıran mektup
21 Nisan 2020 21:31
|Koronavirüsü yenen Dr. Selçuk Köse taburcu oldu
21 Nisan 2020 19:39
|Meyve ve sebzeleri 'karbonatlı suyla temizleyin' önerisi
21 Nisan 2020 16:51
|Koronavirüs mücadelesini kazanan sağlık personeli donör oldu
21 Nisan 2020 16:22
|Bekçilerin unvan talebi rapora girdi
21 Nisan 2020 14:48
|'5 kişi 15 dakikada koronavirüse yakalandık'
21 Nisan 2020 14:44
|Kalp krizi geçiren İlçe Emniyet Müdürü'nden iyi haber
20 Nisan 2020 23:36
|Doktor çiftten koronavirüsle mücadeleye nikah arası
20 Nisan 2020 18:52