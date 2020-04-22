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Doktor ve hemşire'den hastanede koronavirüs pastalı nişan

Konya farklı yerlerde görev yapan asistan doktor ve paramedik hemşiresi korona virüs nedeniyle nişanları iptal olunca hastanede nişan yaptı.
 22 Nisan 2020 17:32
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Doktor ve hemşire'den hastanede koronavirüs pastalı nişan

Konya farklı yerlerde görev yapan asistan doktor ve paramedik hemşiresi korona virüs nedeniyle nişanları iptal olunca hastanede nişan yaptı.

Emirgazi ilçesinde paramedik hemşiresi olarak çalışan Büşra Tokkacı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Bölümünde asistan doktor olarak görev yapan Cumali Yılmaz çifti nişan ve düğün yapmak için 28 Mart tarihine gün aldı. Korona virüs nedeniyle nişanlarını iptal eden çift NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Servisinde doktor, hemşire ve çalışanların yanında korona virüs şeklinde hazırlanan nişan pastası kesti. Nişan yüzüğünü ise NEÜ Rektörü Cem Zorlu taktı. Törene katılamayan çiftin ailesi de yüzük takma törenini video konferans ile izledi.

Hemşire Büşra Tokkacı normalde 28 Mart'ta nişanlarının ve aynı zamanda nikahlarının olacağını ancak pandemi ile birlikte iptal etmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Aslında yapmayacaktık. Hem moral motivasyon açısından hem de ekip arkadaşlarımız istediği için böyle bir anı kalsın istedik. Nişanımızın ya da nikahımızın ertelendiğine ya da iptal olduğuna hiç üzülmedik. Yakınlarımızla görüşememek ya da bu pandeminin ülkemize ve dünyaya verdiği zarar bizi daha çok üzüyor. Umarım bir an önce pandemi biter ve her şey normale döner. Bu da bizim için güzel bir anı oldu, mutluyuz" dedi.

Doktor Cumali Yılmaz ise, "Biz 28 Mart'ta planlamıştık ama korona virüs nedeniyle erteledik ancak hem bize hem arkadaşlara moral olsun hem de sevdiklerimize. Ailelerimiz katılamadı maalesef. Onlara da video konferans yapabildik. İnşallah düğünde sosyal mesafe olmadan hep beraber daha güzel olur. Böylesi daha güzel bir anı oldu" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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