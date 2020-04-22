Öğretmenlerin 2020 yılı yer değiştirme takvimi yayımlandı
|22 Nisan 2020 17:52
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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2020 yılı yer değiştirme takvimini yayımladı.
Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri.
Başvurular : 20 Temmuz 2020-27 Temmuz 2020
Atamalar : 28 Temmuz 2020
Görevden ayrılma işlemleri 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.
Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne
bağlı yer değiştirme işlemleri
Başvurular : 6 Ağustos 2020- 10 Ağustos 2020
Atamalar : 11 Ağustos 2020
Görevden ayrılma işlemleri 12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri.
I. Aşama Başvurular : 12 Ağustos 2020-17 Ağustos 2020
II. Aşama Tercihler : 20 Ağustos 2020-24 Ağustos 2020
Atamalar : 25 Ağustos 2020
Görevden ayrılma işlemleri 26 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.
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