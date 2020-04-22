1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polisin pazar denetiminde ilginç anlar

Esenyurt'ta pazar alanında korona virüs tedbirlerini denetleyen polis ekiplerini gören 20 yaş altındaki genç, tezgahın altına saklanmaya çalıştı. Polis tarafından uyarılan genç, eve gönderildi
 22 Nisan 2020 17:59
Yazdır
Polisin pazar denetiminde ilginç anlar

İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası çarşı ve pazarlarda polis ekipleri tarafından sosyal mesafe ve maske konusunda uygulamalar yoğunlaştırıldı. Esenyurt'ta bulunan kapalı pazar alanı da polis ve Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunarak pazardaki yoğunluk azaltıldı. Pazarda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara dikkat edildi.

Denetim sırasında 20 yaş altında 2 pazar çalışanı da görüldü. Polisi görünce pazar çalışanlarından birisi tezgahın altına saklanmaya çalıştı. Polise yeni geldiklerini söyleyen iki genç uyarılarak bir daha ki sefere işlem yapılacağı belirtilerek pazardan evlerine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şimdi de çekirge istilası... O ilçede kırsal bölgeleri istila ettiler
22 Nisan 2020 18:17		 Karabük'te koronavirüsten ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
22 Nisan 2020 17:35
Tokat'a nisanda kar yağdı
22 Nisan 2020 16:27		 Osmaniye'deki koronavirüs vaka durumu açıklandı
22 Nisan 2020 15:03
Karantina odası şaşkınlığı: 5 yıldızlı otel gibi burası
22 Nisan 2020 13:46		 İstanbul'da toplu taşımaya sokağa çıkma yasağı düzenlemesi
22 Nisan 2020 13:21
Bartın'da Koronavirüsten ölen sayısı 4'e yükseldi
22 Nisan 2020 13:07		 Pamukkale haziranda misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor
21 Nisan 2020 21:51
Tavuk sahibinin garip 'yumurta' iddiasına cevap geldi!
21 Nisan 2020 20:04		 İstanbul'da uzun aradan sonra trafik yoğunluğu
21 Nisan 2020 20:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:26 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:24 - Ukrayna Devlet Başkanı'nın hayali THY gibi hava yolu şirketi kurmak18:17 - Şimdi de çekirge istilası... O ilçede kırsal bölgeleri istila ettiler18:13 - MEB'den öğretmenlerin zorunlu hizmet kararı18:12 - Ücretsiz izne ayrılan işçiler için destek başvuruları başladı18:04 - Almanya'da koronavirüsten ölen Türklerin sayısı 100'e çıktı17:59 - Polisin pazar denetiminde ilginç anlar17:52 - Öğretmenlerin 2020 yılı yer değiştirme takvimi yayımlandı17:48 - Bilim Kurulu toplandı... Bakan açıklama yapacak17:43 - Çeyrek altın ne kadar oldu?
17:41 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı17:35 - Karabük'te koronavirüsten ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi17:32 - Doktor ve hemşire'den hastanede koronavirüs pastalı nişan17:29 - Altın 384 TL'ye yükseldi17:23 - Faiz indirimi sonrası döviz fiyatları17:20 - Belediye Başkanına silahlı saldırıda gözaltı sayısı 10'a yükseldi17:14 - Tartıştığı kuryeye çarpıp, yerde sürükledi17:11 - BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçları açıklanmayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Şehir Hastanelerine nasıl bakıyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/6 tercih kılavuzu yayımlandı
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Ağlayan Bakan, fırçalayan Vali
'Mayıs sonu itibariyle kadameli olarak normalleşeceğiz'
Dolar ve Altın yükselir mi, nereye kadar yükselir?
İBB, şimdi de rakip Bilim Kurulu oluşturdu
İstanbul'da mesai saatlerine Ramazan düzenlemesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, o paylaşım için özür diledi
Merkez Bankası faizde indirime gitti
Bakan Selçuk: Yaz ayları için planlamamız yok
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zihin yorgunluğu 1
almanya'nın çin'e tazminat davası açması 1
zonguldak valisinin sağlıkçıları eleştirmesi 2
12 monkeys 1
mayıs sonu turizmde normalleşmenin beklenmesi 1
2020 yazı 2
dolar 3
ebru şallı'nın evladını kaybetmesi 1
beşiktaş'ın karius'un sözleşmesini feshetmesi 1
iş yerinde yemek yemek 3
SON İLANLAR
Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yöetimi Geçici İşçi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 13 mühendis, avukat ve teknik personel alacak
Bursa Binted 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Ebsan 2 İşçi Alacak
Sivas Ekbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Giresun Bulancak Beton 1 İşçi Alacak
Çanakkale Karabiga Belediyesi 3 İşçi Alacak
Aydın Çipaş Çine Gıda 6 İşçi Alacak
Antalya Demre Hizmet 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam