Ücretsiz izne ayrılan işçiler için destek başvuruları başladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Ücretsiz izne ayrılan işçilerimiz için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları bugün başladı
|22 Nisan 2020 18:12
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul'da mesai saatlerine Ramazan düzenlemesi
22 Nisan 2020 16:44
|Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı merkeze verildi
22 Nisan 2020 16:19
|Rusya'dan 400 Türk vatandaşı bu hafta tahliye edilecek
22 Nisan 2020 15:37
|'76 ülkeden 32 bin Türk vatandaşı ülkeye getirildi'
22 Nisan 2020 15:18
|Fabrikadaki halaylı doğum günü partisine ceza yağdı
22 Nisan 2020 14:39
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
22 Nisan 2020 14:28
|24 Nisan'da banka şubeleri kapalı olacak
22 Nisan 2020 14:18
|Bakanlıktan 52 bin 220 personelle fahiş fiyat denetimi
22 Nisan 2020 13:56
|Korona için WhatsApp hattı kuruldu
22 Nisan 2020 13:39
|Bakan Albayrak: Çiftçi, krediye muhtaç olmadan üretim yapacak
22 Nisan 2020 13:37