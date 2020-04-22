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Ücretsiz izne ayrılan işçiler için destek başvuruları başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Ücretsiz izne ayrılan işçilerimiz için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları bugün başladı
 22 Nisan 2020 18:12
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Ücretsiz izne ayrılan işçiler için destek başvuruları başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimiz için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları bugün başladı."
Anadolu Ajansı
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